Un niño ha muerto y otro de 11 años permanece ingresado en un hospital de Cuba tras consumir paracetamol caducado

¿Es peligroso tomar medicamentos caducados? Lo que dice la ciencia sobre su eficacia, seguridad y conservación

Compartir







Un niño ha muerto y otro permanece hospitalizado en la provincia de Santiago de Cuba tras consumir paracetamol caducado, según informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Sus familiares le dieron un paracetamol de 500 miligramos “de producción extranjera”, caducado desde 2020. Según informó el medio local ‘Sierra Maestra’, el menor llegó dos días antes de su fallecimiento al hospital del municipio Songo- La Maya.

Cuando hablaron con la familia para informarles de que el menor estaba en ese estado por culpa de la pastilla caducada, les confesaron que había otro niño de 11 años con los mismos síntomas en el domicilio. El niño también había consumido también el medicamento. Actualmente permanece ingresado en el hospital y que se encuentra estable, “bajo observación”.

Han abierto una investigación cuyo fin es reforzar el control de los medicamentos que se utilizan en el hogar. De la misma manera, desde Minsap, han querido recordar a los ciudadanos a través del comunicado, la importancia de un uso responsable y concienciado de los medicamentos.

En Cuba faltan medicamentos por la gran crisis económica

La gran crisis económica que sufre Cuba desde hace varios años hace que el acceso a alimentos, combustible e incluso medicamentos sea muy difícil, por lo que la situación de pobreza de esta familia es lo que ha podido llevar a la intoxicación del menor. De hecho, hospitales y farmacias también carecen de suministros de medicamentos, algunos de ellos básicos para tratar enfermedades crónicas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La respuesta que ha dado el Gobierno de Cuba ante esta falta de suministros básicos es que viene provocado por las numerosas sanciones estadounidenses, que hacen que encarezcan los medicamentos, muchas materias primas del exterior obstaculizando las transacciones con terceros países.