La profesora de Farmacia de la Universidad Europea de Madrid Laura Redondo Flórez afirma que “un consumo innecesario” de medicamentos puede “aumentar los riesgos asociados”.

Los riesgos de un mal uso del Nolotil: "Un error común es recurrir a él para dolores leves"

¿Paracetamol o Ibuprofeno? ¿Qué me tomo? Seguro que alguna vez has escuchado esta pregunta. La profesora de Farmacia de la Universiada Europea de Madrid Laura Redondo Flórez la responde. Y advierte de que uno de estos fármacos puede causar “problemas si se abusa”.

Tanto el paracetamol como el ibuprofeno se venden en España sin prescripción médica -en dosis bajas-. Para el paracetamol de un gramo y para el ibuprofeno de 600 hace falta receta porque, como afirma la profesora Laura Redondo Flórez, “un consumo innecesario” puede “aumentar los riesgos asociados”.

Para qué están indicados el paracetamol y el ibuprofeno

El paracetamol está indicado para el tratamiento del dolor leve a moderado, como puede ser el de cefaleas, fiebre, o dolores musculares o articulares sin inflamación, explica la profesora de Farmacia de la Universidad Europea.

“A diferencia del ibuprofeno, no posee efecto antiinflamatorio”, y por eso, “su uso se prefiere cuando no existe una inflamación asociada al proceso doloroso y se desea evitar efectos gastrointestinales”, añade.

El ibuprofeno, en cambio, sí es eficaz para procesos con inflamación, como artritis, dolor menstrual o esguinces, detalla Redondo Flórez. “Sin embargo, sí puede generar gastritis, úlceras o daño renal si se abusa de él”.

¿Se puede aliviar el dolor sin medicamentos?

Algunos dolores se pueden aliviar sin tratamiento farmacológico. Son aquellos “dolores leves, pasajeros o fisiológicos, que cuando no suponen una limitación en la vida diaria, pueden aliviarse con medidas no farmacológicas” como “descanso, hidratación, técnicas de relajación, aplicación de frío o calor, entre otros”, explica la profesora.

Según el informe de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, los analgésicos son los medicamentos más utilizados en España. El primero de ellos es el Nolotil, un fármaco para el dolor agudo y las fiebres altas. El Paracetamol ocupa el tercer lugar en la lista. El ibuprofeno aparece en el puesto 13.