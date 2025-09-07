Abucheos al presidente de EEUU, Donald Trump, a su llegada a la final del US Open

Una parte del público del estadio Arthur Ashe ha abucheado a Donald Trump a su llegada a la final del US Open

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido recibido con abucheos por parte del público en el estadio neoyorquino Arthur Ashe, al que ha acudido para presenciar la final del US Open entre el tenista español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.

El encuentro por el título del último 'Grand Slam' de la temporada, por cierto, comenzó con media hora de retraso debido a las fuertes medidas de seguridad.

Por otra parte, antes de acudir al partido, el mandatario republicano ha asegurado, cuando abandonaba la Casa Blanca, que está dispuesto a imponer más sanciones a Rusia.