El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibido con abucheos a su llegada a la final del US Open

Abucheos al presidente de EEUU, Donald Trump, a su llegada a la final del US Open
Donald Trump, a su llegada al palco para presenciar al final del US OpenInformativos Telecinco
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido recibido con abucheos por parte del público en el estadio neoyorquino Arthur Ashe, al que ha acudido para presenciar la final del US Open entre el tenista español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.

El encuentro por el título del último 'Grand Slam' de la temporada, por cierto, comenzó con media hora de retraso debido a las fuertes medidas de seguridad.

Por otra parte, antes de acudir al partido, el mandatario republicano ha asegurado, cuando abandonaba la Casa Blanca, que está dispuesto a imponer más sanciones a Rusia.

