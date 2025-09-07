Logo de InformativosInformativos
Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open tras vencer a Jannik Sinner: el español arrebata al italiano el número uno mundial

Carlos Alcaraz conquista su segundo título del US OpenEP
El tenista español Carlos Alcaraz, que venció al serbio Novak Djokovic en semifinales, ha conseguido este domingo su segundo US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, tras imponerse al italiano Jannik Sinner en cuatro sets (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4).

El murciano ha redondeado su gran andadura en Nueva York con una victoria de nivel ante el jugador de San Candido para conquistar su sexto 'grande' con tan sólo 22 años y además arrebatarle a su rival el número uno del mundo.

