Desde el pasado mes de marzo, la Administración Trump trabajaba con la intención de hacer este cambio de denominación

Llevaba tiempo avisándolo, pero es hoy cuando la Casa Blanca ha anunciado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de "Departamento de Guerra", alegando que bajo esa denominación el país logró sus mayores victorias militares.

"Sabes, lo llamamos el Departamento de Defensa, pero entre nosotros, creo que vamos a cambiar el nombre", dijo Trump hace una semana durante su reunión con su homólogo coreano Yoon Suk-yeol.

"Ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y se llamaba el Departamento de Guerra. Y para mí, eso es realmente lo que es. Defensa es parte de eso", y apuntó a esta semana como fecha más probable para hacer el cambio.

Fue George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, quien sacó adelante en el Congreso en 1789 el Departamento de Guerra, pocos meses después de la ratificación de la Constitución.

El nombre se mantuvo durante 150 años, durante los cuales Estados Unidos luchó en guerras contra Gran Bretaña, España, México y en Filipinas, así como en la Guerra Civil y guerras contra los nativos americanos, informa The New York Times.

El Departamento de Guerra fue el nombre oficial de la institución militar estadounidense hasta 1947, cuando se reformó y pasó a llamarse Departamento de Defensa como parte de una estrategia más diplomática durante la Guerra Fría.

En 2025, el Departamento de la Defensa recibió un presupuesto de 841.300 millones de dólares del Congreso, una cifra que representa el 11 % del gasto federal total.

La idea de restaurar el "Departamento de Guerra" fue mencionado por primera vez en esta Administración en marzo pasado, cuando el secretario de esta dependencia, Pete Hegseth, mencionó el tema pero sin darse a conocer detalles si esta iniciativa implicaría cambios estructurales en el funcionamiento del Pentágono.