La nueva ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, se desploma en su presentación por una bajada de azúcar
En plena rueda de prensa, mientras hablaba el ministro de Asuntos Sociales, Jakob Forssmed, Lann empezó a sentirse mal y terminó desplomándose
Reapareció luego señalando que la caída se había producido por una bajada de azúcar
La nueva ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, vivió este martes un momento de gran tensión durante su primera comparecencia pública. En plena rueda de prensa, mientras hablaba el ministro de Asuntos Sociales, Jakob Forssmed, Lann empezó a sentirse mal y terminó desplomándose, golpeándose la cabeza contra el atril.
La escena se dio justo después de que los participantes le dedicaran unas palabras de bienvenida a la ministra y de que la propia Lann diera un discurso.
El acto estaba encabezado por el primer ministro, Ulf Kristersson, y contaba también con la presencia de la ministra de Energía y Empresa, Ebba Busch. La reacción de los presentes fue inmediata: se acercaron a auxiliarla y lograron estabilizarla en cuestión de minutos.
Lann regresó poco después al estrado con gesto tranquilo y, restándole dramatismo a lo ocurrido, bromeó con una sonrisa: "Ha sido un martes poco habitual, pero esto puede pasar cuando se tiene una bajada de azúcar". La ministra aclaró que no había sufrido heridas graves y que no necesitaba más atención médica.
Lann asumió el cargo tras la renuncia de Acko Ankarberg Johansson, quien hace una semana anunció su candidatura al parlamento.