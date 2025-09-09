La ocupación de la ciudad de Gaza desembocará en un nuevo "desplazamiento forzado masivo", donde se calcula que haya cerca de un millón de palestinos, la mayoría expulsados de otras zonas

Israel comienza la primera parte de la operación de ocupar toda la ciudad de Gaza, un día después de que el Gobierno de España planteara una batería de medidas contra Israel por el genocidio palestino. El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, ha ordenado a las 08.00 local (05.00 GMT) a los residentes evacuar Gaza por completo, en medio de la ofensiva militar para tomar la capital del enclave palestino.

"A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este hasta el mar al oeste», escribió en su cuenta de X. El mensaje ha sido publicado junto a una infografía con indicaciones que engloban a toda la ciudad, donde viven y se refugian cerca de un millón de personas, según datos de la ONU.

Israel empuja a la población hacia el sur de la ciudad de Gaza

"Por su seguridad, evacúen inmediatamente por la carretera de Al Rashid hacia la zona humanitaria de Al Mawasi", ha instado, haciendo referencia en el mensaje al área designada cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja, que ya se encuentra saturada de palestinos desplazados.

El portavoz de Israel ha subrayado que el Ejército israelí "está decidido a eliminar a Hamás" y que "operará en la ciudad de Gaza con gran fuerza, como lo ha hecho en otras partes del enclave".

Desde el inicio de la guerra en la Franja, el 7 de octubre de 2023, al menos 64.522 gazatíes han muerto en bombardeos israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo islamista Hamás.

La ocupación militar de Gaza, una decisión rechazada por toda la comunidad internacional

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció la decisión de ocupar militarmente Gaza el pasado mes de agosto y la primera en reaccionar fue Naciones Unidas. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk , exigió a Israel que parase inmediatamente la operación impulsada desde el Gobierno y en contra de los mandos militares israelíes.

La ONU ha definido este plan de Netanyahu como "la conquista militar completa de la Franja de Gaza" y ha denunciado que se trata de un acto contrario al dictamen de la Corte Internacional de Justicia. Turk ha avisado de que la ocupación de la ciudad de Gaza desembocará en un nuevo "desplazamiento forzado masivo", teniendo en cuenta en la ciudad hay ahora mismo unos 800.000 palestinos, la mayoría expulsados previamente de otras zonas del enclave, así como "en más asesinatos, más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido y crímenes atroces".