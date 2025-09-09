Fernando Concheiro 09 SEP 2025 - 08:08h.

El autobús ha quedado partido en dos al intentar cruzar la vía del tren

Los pasajeros heridos han tenido que ser sacados del autobús con cuerdas y camillas

Un tremendo accidente en México ha dejado 10 muertos y casi 50 heridos. Un tren ha arrollado a un autobús de pasajeros que se había quedado en medio de un paso a nivel. El autobús de dos pisos ha quedado partido, separándose la planta alta.

El accidente ha ocurrido a raíz de que el conductor del autobús intentase atravesar un paso antes de que llegase el tren. El vehículo ha recibido un fuerte impacto antes de ser arrastrado varios metros, según el comunicado de la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City de México, que ha expresado "sus más sentidas condolencias a los familiares" de las víctimas.

Tras la llegada de los servicios sanitarios, de emergencias y de seguridad, los rescatistas desplegados sacaron con cuerdas y camillas a los pasajeros heridos, trasladados acto seguido al hospital, según ha recogido el diario mexicano 'La Prensa'.

La Fiscalía se hace cargo de la investigación

En el lugar de los hechos se personó también un responsable de la Fiscalía, que inició la investigación sobre los hechos y los posibles cargos que se puedan imputar.

Por su parte, el Ayuntamiento de Atlacomulco, en el estado de México, ha lamentado el "trágico accidente" y ha enviado su "más sentido pésame" a los seres queridos de las víctimas.