El presidente de EEUU llegó a un restaurante cercano a la Casa Blanca, para presumir del envío de efectivos federales a la ciudad se encontró con voces críticas

Donald Trump ha sido recibido con gritos de 'Palestina libre' y 'Eres el Hitler de nuestro tiempo', a su llegada a un restaurante de Washington. El presidente estadounidense quería cenar en el local cercano a la Casa Blanca, pero no se esperaba esta bienvenida, que presenciaron su vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth. El vídeo protesta ha sido colgado en redes por los activistas que organizaron la acción contra el republicano.

El viaje de Trump a Washington tenía como objetivo presumir del despliegue de efectivos federales y la Guardia Nacional en la ciudad con el pretexto de luchar contra el supuesto aumento de la delincuencia urbana y la seguridad , a pesar de que las estadísticas oficiales sugieren que tal medida no era necesaria. Así justificaba el republicano su intervención con unas declaraciones de autobombo : “Estamos en medio de Washington D. C., que, como saben, durante los últimos 20 años fue un lugar muy inseguro y ahora prácticamente no tiene delitos”.

Al entrar al restaurante, lo esperaba un grupo de personas inconformes con sus políticas. Lo recibieron con gritos de “¡Palestina libre!” “D. C. libre!” y le llamaron “el Hitler de nuestro tiempo”.

