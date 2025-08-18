La Casa Blanca asegura que ha pactado con Vladimir Putin robustas garantías de seguridad para Ucrania

Putin propone quedarse con el este de Ucrania a cambio de congelar la ofensiva como condición de paz

Donald Trump, muy activo en redes, ha estado preparando el terreno para la reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Después de que el viernes Vladimir Putin le pusiera sus cartas sobre la mesa, ahora es el turno de buscar un punto de encuentro con Ucrania y con Europa.

Volodimir Zelenski acude al encuentro acompañado de la plana mayor europea: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el canciller alemán, Friedrich Merz, los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, de Finlandia, Alexander Stubb, así como la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, el primer ministro británico, Keir Stamer, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Quiere evitarle otra encerrona como la que sufrió en su anterior visita. Y sobre todo que Trump le imponga las condiciones que le compró a Putin el viernes en Alaska, es decir, Rusia se quedaría con el Donbás, a cambio de detener la línea del frente y de la devolución de algunas zonas invadidas de las provincias de Jersón y Zaporiya.

Ambos tendrán que ceder, advierte el secretario de estado Marco Rubio. Pero ni Zelenski ni los europeos, como recuerda el francés Macron, quieren premiar a Rusia con la ley del más fuerte.

La devolución de Crimea y el ingreso en la OTAN, fuera de la mesa de negociaciones

Desde la Casa Blanca aseguran que ha pactado con Putin robustas garantías de seguridad para Ucrania, aunque no de la OTAN, ya que Rusia se opone al ingreso de su vecino en la organización, sino, como aclara el enviado Steve Witkoff, directamente de Estados Unidos y los europeos.

La devolución de la península de Crimea --anexionada por Rusia en 2014-- también está fuera de la mesa de negociaciones, aseguró el domingo Donald Trump en su red Truth Social. "Recuerden cómo empezó. No se recuperará la Crimea que (el expresidente Barack) Obama le dio (¡hace 12 años, sin disparar un tiro!), y Ucrania no podrá unirse a la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!", escribió en un breve mensaje en el que ha señalado que "Zelenski puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando".

Poco después, Trump empleaba la misma plataforma para celebrar que "mañana es un gran día en la Casa Blanca". "Nunca habíamos visto a tantos líderes europeos juntos. ¡Es un gran honor recibirlos!", agregó.