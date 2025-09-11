Las últimas palabras de Charlie Kirk antes de ser disparado fueron en defensa de las armas

Dori Toribio 11 SEP 2025 - 16:19h.

¿Sabe cuántos tiroteos masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos diez años?, le dice uno de los participantes en la charla.

Las imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk, en un tejado: el FBI tiene el arma y huellas

Compartir







Es la gran paradoja del destino. Las últimas palabras de Charlie Kirk antes de morir de un disparo en el cuello fueron en defensa del uso de armas en EEUU. La mayoría de los seguidores de Kirk eran jóvenes varones, a los que difundia la doctrina de Hacer America Grande de Nuevo en conferencias por universidades de todo el país.

En esas charlas, trataba de convencer sobre las bondades de la ideología conservadora, aceptando todo tipo de preguntas y de críticas. Precisamente en el momento de su asesinato respondía a una de ellas relacionada con las armas y las matanzas que provocaba en EEUU.

¿Sabe cuántos tiroteos masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos diez años?, le dice uno de los participantes en la charla.

"¿Contando o sin contar la violencia de pandillas?", contesta Charlie.

Cuando estaba relacionando las muertes con las bandas criminales se oye el disparo mortal.