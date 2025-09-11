Charlie Kirk, el líder conservador asesinado en Estados Unidos, se caracterizaba por sus polémicos mensajes y por su pensamiento ultra

¿Quién era Charlie Kirk, el líder conservador asesinado en Estados Unidos?: carrera política, vida personal y su alianza con Trump

Compartir







El líder conservador y ultra estadounidense Charlie Kirk ha sido asesinado a sus 31 años. El ataque se producía mientras el líder de la organización Turning Point USA (TPUSA) participaba en un evento en una universidad en la ciudad de Orem, Utah.

En uno de los momentos del evento, Charlie Kirk recibía un disparo en el cuello que acababa con su vida. Ahora, los agentes del FBI y el Departamento de Seguridad de Utah investigan el asesinato e intentan dar con el culpable que disparó a Charlie Kirk.

Las frases y el pensamiento más polémico de Charlie Kirk

El líder conservador que seguía fehacientemente las ideas de Donald Trump ha fallecido a sus 31 años. Con una larga carrera política a sus espaldas y con una trayectoria en las redes sociales en las que intentaba propagar sus ideas más reaccionarias, Charlie Kirk ha muerto dejando una larga lista de ideas conservadoras.

Contra los derechos de los migrantes, contra la ideología feminista, contra el colectivo LGTBIQ+, a favor del nacionalismo estadounidense y fiel seguidor del trumpismo, Charlie Kirk lanzaba proclamas con las que intentaba seducir a los votantes más jóvenes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias