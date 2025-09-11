Las imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk en un tejado: el FBI tiene el arma y huellas

Dori Toribio 11 SEP 2025 - 16:00h.

Las primeras hipótesis apuntan a que el tirador abrió fuego desde el tejado de un edificio cercano a una distancia de 200 metros

¿Qué se sabe del asesinato de Charlie Kirk, el líder conservador de Estados Unidos?: piden colaboración para encontrar al atacante

Son las imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk en el tejado de un edifico a menos de 200 metros de su víctima. "Tenemos en nuestro poder la que creemos que ha sido el arma –un rifle de alta capacidad– utilizada en el tiroteo", ha expresado en rueda de prensa este jueves el FBI. En su intervención, han añadido que la están analizando. También las huellas –dactilares y de otros tipos–halladas en la escena y una imagen nítida del tirador, aunque este sigue en paradero desconocido.

"Seguimos sus movimientos dentro del campus, pasando por las escaleras, subiendo hasta el techo y cruzando el techo hasta el lugar del disparo. Después del tiroteo, logramos rastrear su recorrido mientras se movía hacia el otro lado del edificio, saltó desde el edificio y huyó del campus, entrando en un vecindario", explicó el Comisionado de Seguridad Pública Beau Mason.

Las cámaras le muestran subiendo a la azotea desde la que abrió fuego antes de saltar desde el edificio y escabullirse por un barrio aledaño. "Tenemos un buen vídeo de este individuo", ha explicado, si bien por ahora las autoridades prefieren no hacer pública la imagen.

La operación activada tras el tiroteo ha permitido ya localizar "en una zona boscosa" la que sería el arma del crimen, "un fusil de alta potencia". Un portavoz del FBI, Robert Bohls, ha confirmado además que han localizado una pisada y huellas tanto de la palma como del antebrazo del atacante que también están siendo analizadas.

Las autoridades por ahora no han aclarado si tienen ya potenciales sospechosos o pistas claras para realizar el arresto, si bien han enfatizado que están plenamente movilizadas.

Es la última hora de un asesinato que ha conmocionado a todo EEUU y cuya ala conservadora pierde a uno de sus grandes referentes. Más aún Donald Trump, que le debe mucho a Charlie y su influencia entre el movimiento MAGA. Un único disparo, muy preciso en el cuello, ha provocado la muerte de Charlie Kirk, un activista del movimiento más conservador de Estados Unidos. Tenía 31 años y era muy valorado por Donald Trump. El atentado ocurría en la Universidad del Valle de Utah, durante una charla ante miles de personas. Justo cuando estaba hablando a favor del uso de armas de fuego y relacionando las muertes con las bandas, pese a las matanzas ocurridas en Estados Unidos, Charlie Kirk caía fulminado por un disparo en el cuello.

"Hemos dedicado todos nuestros recursos a esta investigación, incluidos los tácticos, operativos, de investigación y de inteligencia. Para que quede claro, el FBI apoyará plenamente y codirigirá esta investigación junto con nuestros socios", explica el agente especial a cargo Robert Bohls, a través de la cuenta del FBI de X. Pide a la ciudadanía, además, cualquier información que pueda llevar a atrapar al culpable.

Cuando pronunciaba esas palabras eran las doce y veinte de la mañana. Kirk estaba sentado bajo una carpa situada justo ahí en el Campus de la Universidad de Utah. Había en ese momento 3.000 estudiantes cuando se escuchó el disparo. Ahora mismo, no se sabe desde dónde se produjo aunque se cree que fue desde un edificio en el que se ve a un hombre moviéndose en un tejado, informa Dori Toribio.

Así se vivió el asesinato en directo

El sonido de un disparo sembró de inmediato el pánico entre los estudiantes que había ido a escuchar a Charlie Kirk a la universidad de Utah. El activista trumpista recibe un sólo tiro, pero fulminante. Decenas de móviles desde distintos ángulos captan el fatal instante del impacto. Al instante, escenas de terror, escenas de gente aterrorizaba que huye o se agazapa en el suelo por miedo a más disparos. Kirk se desplomaba con una herida en el cuello mientras los miembros de seguridad trasladaban al activista a toda velocidad al hospital. Moría poco después.

Las primeras hipótesis apuntan a que el tirador abrió fuego desde el tejado de un edificio cercano. Posiblemente a menos de 200 metros de su víctimas. El sospechoso, que creen que iba vestido de negro, podría ser un hombre que fue captado por varias cámaras en los momentos posteriores. La policía ha realizado varias detenciones, pero por ahora no parecen concluyentes aunque lanza un rotundo mensaje: "Quiero dejar claro que a quien haya hecho esto, vamos a encontrarte", ha señalado el Gobernador de Utah, George Cox

Quiero dejar claro que a quien haya hecho esto, vamos a encontrarte

A sus 31 años, Charlie Kirk, era un referente del trumpismo entre los jóvenes. Su perfil era claramente mediático Tenía.4 millones de seguidores en Youtube, 73 millones en en Tiktok y 5,2 millones de seguidores en X.

El mensaje de Donald Trump culpando del asesinato a la izquierda radical: "Le llamaban nazi"

Muy cercano a Donald Trump, a su familia y al vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, era ferviente defensor de los valores conservadores del movimiento MAGA- que últimamente presionan al presidente por el caso Epstein- y Trump le consideró clavo de su triunfo electoral entre el electorado joven. El presidente de EEUU ha culpado a la retórica de la izquierda radical del ataque y ha prometido justicia y acabar con la violencia política ya recurrente en este país. "Este es un momento oscuro para América. Durante años la izquierda radical ha comparado a maravillosos estadounidenses personas como Charlie con los nazis y los peores asesinos de masas y criminales del mundo. Este tipo de retórica es responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país y debe cesar de inmediato.

Al frente de una organización estudiantil Charlie Kirk iba de universidad en universidad ensalzando los ideales conservadores. A menudo debatiendo con radicales oponentes y con polémicas declaraciones contra el islam o como cuando dijo que la condición de los negros era mejor bajo la esclavitud porque cometían menos crímenes. Defensor de las armas, de la familia y de Jesús en la redes sociales, la comunidad trumpista que se queda sin uno de los líderes más influyentes.