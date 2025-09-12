Entre los condenados, tres exministros y altos mandos del Ejercito de Brasil que colaboraron con Jair Bolsonaro para evitar que el presidente elegido ocupara su cargo

El expresidente Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado contra Lula en Brasil

Los abogados del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro recurrirán la condena a 27 años y tres meses de cárcel por el intento de golpe de Estado. El equipo de letrados que lo defiende asegura que la sentencia es "absurdamente excesiva" y ha anunciado que la recurrirán "incluso en el ámbito internacional".

Los abogados del expresidente ultraderechista, Celso Vilardi y Paulo Amador da Cunha Bueno, han informado su decisión en un comunicado en el que argumentan que "la defensa entiende que las penas impuestas son absurdamente excesivas y desproporcionadas y, tras analizar los términos de la decisión, interpondrá los recursos pertinentes, incluyendo recursos internacionales".

El equipo legal de Jair Bolsonaro ha mantenido que "el expresidente no atentó contra el Estado Democrático ni participó en ningún plan, y mucho menos en los actos ocurridos el 8 de enero", y ha lamentado una "falta de tiempo" para analizar las pruebas del caso.

La condena al exmilitar retirado ha sido la más alta de todo el grupo de acusados e incluye 27 años y tres meses de prisión en régimen inicial de reclusión y 124 días multa --en los que cada día equivaldrá a dos salarios mínimos--.

Entre los condenados, tres exministros y altos mandos del Ejercito de Brasil

Junto a él han sido condenados también al exministro de Defensa,Walter Braga Netto, al exministro de Justicia, Anderson Torres, al excomandante de la Armada, Almir Garnier, al exjefe de Seguridad Institucional Augusto Heleno, al también exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, y al exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagem. Entre los siete suman un total de 157 años de cárcel.

Por su parte, el exayudante de Bolsonaro convertido en colaborador durante el caso, Mauro Cid, ha recibido, en virtud del acuerdo de culpabilidad firmado, una pena de dos años de prisión abierta, la restitución de sus bienes y objetos de valor, la ampliación de los beneficios de colaboración a su padre, esposa e hija adulta, y medidas de la Policía Federal para garantizar la seguridad del colaborador y su familia, según el comunicado publicado por el Tribunal Supremo en su web.

La defensa del exministro de Defensa, Braga Netto, con la segunda mayor condena, ha publicado también una nota en línea con la del equipo legal de Bolsonaro; en su argumentación alegan haber tenido poco tiempo para revisar todos los elementos de la investigación y acusan a Mauro Cid, de mentir para obtener beneficios de la justicia. "Se analizarán todos los recursos pertinentes, incluidos los tribunales internacionales", han asegurados los letrados José Luis Oliveira Lima, Rodrigo Dall'Acqua, Rogério Costa, Millena Galdiano y Bruno Dallari Oliveira Lima.