La relación de España con Israel se degrada cada día más. Este viernes se ha dado un nuevo paso con el boicot israelí al Mobile World Congress de Barcelona y la protesta diplomática del ministro José Manuel Albares por los últimos mensajes de Benjamín Netanyahu, que ha criticado duramente a Pedro Sánchez por reiterar que lo que ocurre en la Franja de Gaza es un "genocidio".

Pero, ¿qué es un genocidio? En cuanto a su definición, la RAE indica que es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Como decimos, el Gobierno ha dado el paso de acusar a Israel directamente de genocidio, pero el Parlamento Europeo no lo ha hecho. Tampoco algunas fuerzas políticas en nuestro país. Hay cuestiones técnicas en esa denominación, aunque la mayoría de los expertos creen que eso es lo que está ocurriendo.

La historia está plagada de asesinatos en masa o limpiezas étnicas

Al pronunciar la palabra genocidio, lo primero que nos venía a la cabeza, hasta ahora, era la imagen del Holocausto judío, pero la historia está plagada de asesinatos en masa o limpiezas étnicas que podrían considerarse así: las matanzas de los hutus a los tutsis en Ruanda en 1994 o la masacre de Srebrenica en 1995, con el asesinato de 8.000 varones bosnios. Gaza resucita el término.

En España, la ministra Margarita Robles fue la primera en usarlo en 2024: "Lo que está pasando en Gaza es un auténtico genocidio", dijo entonces. Y Sudáfrica fue el primer país en denunciarlo ante la Corte Penal Internacional. "El propio Tribunal Internacional de Justicia, en medidas provisionales que ha tomado, ha dicho que hay fuertes indicios que indican que los actos que están ocurriendo en Gaza pueden constituir un genocidio", ha explicado Nuno Duarte, expresidente del consejo consultivo del Tribunal Penal Internacional.

La cuestión es por qué la Unión Europea evita usar la palabra. Los expertos apuntan a que Israel sostiene que actúan en respuesta a los terribles atentados del 7 de octubre: "Porque ese sigue siendo el pretexto. Desde el momento que Hamás entregara todos los rehenes, el pretexto acabaría y ahí sí estaríamos delante seguramente de algo más grave", precisa Duarte. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio, por su parte, considera que la conducta de Israel ya cumple con la definición establecida por la ONU. El Tribunal de la Haya decidirá la definición. Ya hay 63.000 muertos y dos millones de desplazados sobre la mesa.