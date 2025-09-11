Netanyahu acusa a Sánchez de lanzar una "amenaza genocida" contra Israel y el Gobierno habla de "calumnias"

Agencia EFE 11 SEP 2025 - 19:47h.

"Al parecer, la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez"

Pedro Sánchez afirma que "juzgará la indiferencia como complicidad" ante la situación en Gaza y urge a Europa a actuar

Malos tiempos para las relaciones entre Israel y España. A las acusaciones de Donald Trump contra la posición de Pedro Sánchez respecto a la guerra en Gaza, se suma ahora la reacción del primer ministro israelí, en plena tensión diplomática entre ambos países.

Si Donad Trump señalaba que las restricciones decididas por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre el límite de envíos de armas con destino a Israel era "profundamente preocupante" y "envalentonan a los terroristas", Netanyahu ha ido más allá.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lanzar una "flagrante amenaza genocida" contra Israel por alegar que España no puede frenar la ofensiva sobre Gaza porque "no tiene bombas nucleares".

"El primer ministro español dijo ayer que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque ‘España no tiene armas nucleares’. Esa es una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", ha afirmado Netanyahu en el perfil de la oficina del primer ministro en X.

"Al parecer la expulsión de los judíos de España no fue suficiente"

"Al parecer, la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez. Increíble", añade el mandatario israelí.

El Gobierno califica los comentarios de falsos y calumniosos

El Gobierno español no ha tardado en responder y ha calificado este jueves de "falsos y calumniosos" los comentarios vertidos desde la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hacia España y ha subrayado que "el pueblo español es amigo del pueblo de Israel y del pueblo de Palestina".

Las declaraciones de Netanyahu llegan después de que Sánchez anunciara el lunes en la Moncloa un paquete de nueve medidas contra Israel por lo que calificó de "genocidio" en Gaza. Entre ellas figuran la consolidación jurídica del embargo de armas, la prohibición de entrada en España de personas implicadas en esas acciones y un aumento de la ayuda humanitaria.

En su comparecencia del lunes en el Palacio de la Moncloa para anunciar esas medidas, el presidente del Gobierno español recalcó: "España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas".