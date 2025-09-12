Martínez-Almeida se reafirma tras su polémicas declaraciones sobre Gaza: "Para mí sigue sin ser un genocidio"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, visita el plató de 'El Programa de Ana Rosa' tras sus últimas declaraciones sobre Gaza: "Para mí no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo, pero no hay un genocidio”

Así es José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, en su faceta como padre: "Estoy con la baba caída"

José Luis Martínez-Almeida ha retomado su actividad política tras su permiso de paternidad participando en el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Durante su intervención, rechazó tajantemente que en Gaza se esté produciendo un genocidio: "Para mí no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo, pero no hay un genocidio". Sus declaraciones han generado una fuerte polémica, siendo duramente criticadas tanto por otros grupos políticos como por numerosos usuarios en redes sociales.

'El programa de Ana Rosa' entrevista en directo a José Luis Martínez-Almeida para hablar sobre su última polémica y otros temas de actualidad política. Sobre sus palabras acerca del genocidio, se reafirma: "Para mí sigue sin ser un genocidio, que es un tipo jurídico definido por el derecho penal internacional y, por tanto, algunos lo han transformado en un tema político. Cuando hablamos de genocidio nos referimos a la acción más grave que vulnera los derechos humanos, por lo que conviene ser cuidadosos. No lo opino solo yo, lo opina el Tribunal Penal Internacional, que no ha encausado a Netanyahu por genocidio, o la delegación socialista española en el Parlamento Europeo, que ayer votó una resolución en la que se excluía la palabra genocidio".

Martínez-Almeida explica la repercusión de sus palabras: "Nunca he visto una oleada de insultos y descalificaciones como la que he tenido que sufrir en redes sociales. Aquellos que defienden los derechos humanos de forma tan encendida y apasionada niegan, sin embargo, la libertad de poder opinar. Se cancela el debate y se recurre al insulto y a la descalificación, con alusiones personales y familiares".

Sobre la polarización política y la muerte de Charlie Kirk, señala: "Las reacciones en redes y en algunos medios son lamentables, justificando lo que le ha pasado a esta persona por su posición política. Era alguien con quien se podía estar de acuerdo o no, pero lo que hacía era debatir libremente, incluso con quienes no pensaban como él".

En relación con las encuestas del CIS, el alcalde de Madrid asegura: "Uno de los motivos por los que estoy deseando que acabe el sanchismo, además de proteger nuestra democracia, es levantar las alfombras del CIS. Sánchez no convocaba elecciones porque las perdía, lo dijo abiertamente, pero le pidió a Tezanos que hiciera una encuesta que le diera ventaja para sostener que no era cierto".

Por último, defiende las obras en la capital: "Son infraestructuras necesarias, que no se habían ejecutado en Madrid desde el soterramiento de la M-30. Obras extraordinariamente necesarias".

Martínez-Almeida, sobre su paternidad: "Para mí es maravilloso poder llegar a mi casa, poder ver a mi hijo y esta más tiempo con él"