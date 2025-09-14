La pareja del acusado del asesinato de Charlie Kirk se ha convertido en una pieza central para reconstruir el entorno del joven

La investigación por el asesinato de Charlie Kirk sigue avanzando a contrarreloj mientras la Fiscalía de Utah ultima la presentación de cargos formales contra Tyler Robinson, de 22 años, que podrían llevarle a enfrentar la pena de muerte. En este proceso ha resultado clave la colaboración de su pareja sentimental, Lance Twiggs, una mujer trans en proceso de transición, que está cooperando activamente con el FBI.

Twiggs ha entregado a los agentes los mensajes que Robinson publicó en la aplicación Discord, donde detallaba desde el lugar en el que recogería el rifle con el que perpetró el ataque hasta dónde pensaba abandonarlo después. También aportó conversaciones en las que otros usuarios le advertían de su parecido con el sospechoso de las fotos difundidas por las autoridades, a lo que Robinson respondía en tono irónico, admitiendo que “debía ser su doble”. En su declaración, Twiggs aseguró no haber tenido conocimiento previo de los planes homicidas de su compañero.

La pareja del acusado, pieza central en la investigación

Ambos compartían piso con otros jóvenes en una urbanización que ha sido registrada por la policía, que se incautó de varios ordenadores. Vecinos relataron que los habían visto juntos en actitud cariñosa y que Twiggs apenas salía de la vivienda. Con 22 años, formación en electricidad y gran afición por los videojuegos, la pareja del acusado se ha convertido en una pieza central para reconstruir el entorno y los movimientos previos del presunto asesino.

Mientras Robinson permanece en prisión preventiva tras confesar el crimen, los homenajes a Charlie Kirk se multiplican en distintas ciudades. Decenas de simpatizantes se han reunido frente a las oficinas de su organización en Arizona, y su viuda compartió un emotivo mensaje desde la morgue de Phoenix. El próximo domingo, el presidente Donald Trump tiene previsto acudir al State Farm Stadium de Glendale, donde se celebrará un multitudinario acto en memoria del activista asesinado.