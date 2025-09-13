Carmen Corazzini ha analizado en 'Informativos Telecinco' el perfil psicológico del detenido por el crimen de Charlie Kirk

El análisis de Carlos Franganillo sobre el riesgo social en EEUU tras el crimen de Charlie Kirk: "Un clima cada vez más tóxico"

En Estados Unidos, el legado de Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en la universidad de Utah, está en manos de su mujer. El llanto de su viuda "resonará en todo el mundo como un grito de guerra", según asegura ella misma en un comunicado publicado y grabado en sus redes sociales.

Con esas palabras Erika Kirk, la esposa del activista asesinado Charlie Kirk, se ha dirigido a los estadounidense. Ha advertido sobre la reacción a la muerte de su marido y, también, ha querido destacar el valor de la familia tradicional, la fe en Dios y el sentimiento patriótico por Estados Unidos.

La detención del presunto asesino

Sobre la detención del presunto asesino, las autoridades de Estados Unidos identificaban a Tyler Robinson, un joven de 22 años que ya había mostrado en el pasado su animadversión política hacia el activista ultraconsevador y que finalmente ha sido detenido gracias a su propia familia, como el autor del ataque mortal.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, explicaba que el jueves por la tarde, un familiar del sospechoso habló con un amigo de la familia que, a su vez, contactó con la oficina del sheriff en el condado de Washington. "Robinson les había confesado que había cometido el ataque", declaraba el gobernador de Utah.

Fuentes de seguridad citadas por la cadena CNN apuntan a que fue el propio padre del sospechoso quien identificó a su hijo en las fotos difundidas por el FBI y quien terminó contactando con un pastor religioso para que le ayudase en la entrega.

La radicalización del detenido

Precisamente, el entorno de Robinson ha reconocido ante los investigadores que el joven se había politizado en estos últimos años y que incluso había contado que Kirk iba a acudir al campus de Orem donde finalmente perdió la vida y que no le gustaban sus ideas.

En mensajes con su compañero de piso, también aludió al fusil con el que presuntamente perpetró el crimen, planteando entre otras cosas que lo abandonaría en un arbusto. Además, el gobernador ha confirmado que Robinson había realizado inscripciones en las balas para escribir consignas contra el pensamiento y la ideología de Kirk.

El análisis de Carmen Corazzini sobre el perfil del presunto asesino

Por eso, Carmen Corazzini ha trazado un perfil psicológico del detenido, analizando los dibujos hallados en el arma vinculados a memes y videojuegos. Según ha explicado la presentadora de 'Informativos Telecinco', estos elementos reflejan inmadurez emocional y escasa empatía, factores que favorecen la deshumanización de quienes son considerados “enemigos”.

Corazzini ha advertido que los procesos de radicalización actuales son cada vez más acelerados, especialmente entre jóvenes con menor tolerancia a la frustración. En este contexto, ha señalado que el detenido, descrito como reservado, podría haber experimentado una fuerte sensación de insignificancia, lo que le habría impulsado a buscar un acto 'potente' con el que ganar notoriedad.

Asimismo, Carmen Corazzini ha explicado que el bombardeo constante de mensajes en redes sociales contribuye a la pluralización de ideas extremistas. Sin embargo, matiza que la motivación política no siempre es determinante ya que en muchos casos se instrumentaliza como excusa para conflictos emocionales o sociales más profundos.