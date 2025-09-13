La viuda de Charlie Kirk se ha abierto en canal tras el asesinato de su marido

La viuda de Charlie Kirk rompe su silencio y lanza una advertencia: "No tienen idea de lo que acaban de desatar en este país"

Compartir







La viuda de Charlie Kirk se ha abierto en canal tras el asesinato de su marido. Por un lado, ha publicado un vídeo en redes despidiéndose del cuerpo de su marido. Por otro, ha compartido un mensaje augurando que lo que nunca va a morir es el movimiento construido por él.

La esposa del comentarista conservador ha lanzado una advertencia a los que ella considera involucrados en su asesinato: "Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en este mundo".

"No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. Para todos los que nos escuchan esta noche en Estados Unidos: el movimiento que mi esposo construyó no morirá", advirtió Erika en su primera aparición pública desde el asesinato de su marido en un evento universitario en el oeste del país.

Frente al escritorio de su marido, donde Kirk realizaba sus retransmisiones en sus redes sociales, la esposa comenzó su discurso llorando la muerte de su marido, un aliado del presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Mi esposo dio su vida por mí, por nuestra nación, por nuestros hijos. Mostró el máximo y verdadero amor. Nunca, jamás, tendré las palabras para describir la pérdida que siento en mi corazón", dijo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La viuda de Kirk muestra su agradecimiento a Trump

El mensaje de la esposa de Kirk ha sido grabado desde el estudio desde el que el propio Kirk se dirigía al mundo a través de redes sociales con su podcast, hablando desde un atril con la frase "Que Charlie sea recibido por los misericordiosos brazos de Jesús, nuestro amoroso salvador".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Erika Kirk ha manifestado en particular su agradecimiento al por su apoyo al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su vicepresidente, JD Vance, y su "fenomenal" esposa, Usha, y ha destacado la labor de los servicios de emergencia que intentaron salvar la vida de su marido.

"Charli decía que si alguna vez se presentaba a un cargo, su prioridad sería revivir la familiar estadounidense. Esa era su prioridad, pero por encima de todo, Charlie amaba a sus hijos y me amaba a mí, con todo su corazón, y se aseguraba de que yo lo supiera todos los días", ha resaltado.

Erika Kirk ha anunciado que seguirá adelante la gira organizada por Turning Point USA, en el marco de la cual se produjo su asesinato, y ha animado a los jóvenes a sumarse a este movimiento político. Kirk era el líder de esta organización.