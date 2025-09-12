Tyler Robinson, detenido como el presunto autor del asesinato de Charlie Kirk, estaba familiarizado con las armas desde su infancia

Tyler Robinson expresó su rechazo a Charlie Kirk en familia y dejó mensajes en los casquillos: "¡Hey fascista, atrápalo!", "Si lees esto eres gay"

Tyler Robinson, un joven de Utah, ha sido detenido como el presunto asesino de Charlie Kirk, el comentarista político conservador que recibió un disparo mortal el pasado miércoles. Lo que se va conociendo sobre el crimen refleja una clara intención política del supuesto autor.

Los cartuchos que no llegaron a usarse contra Charlie Kirk tenían escritos lemas antifascistas o relacionados con videojuegos y redes sociales. La captura del sospechoso ha llevado más de 30 horas y ha sido su propio entorno el que ha colaborado en la operación.

Tyler Robinson confesó el crimen a su padre, un expolicía. Aunque le dijo que prefería el suicidio a entregarse, la familia terminó comunicando lo ocurrido a las autoridades. El gobernador de Utah confirmaba el anuncio de Trump con una frase para la historia: "Lo tenemos". Robinson, de 22 años, estaba familiarizado con todo tipo de armas desde su infancia, pero no tenía antecedentes penales.

Robinson mostraba desde muy temprana edad una profunda fascinación por las armas

Según publica 'Daily Mail', Robinson mostraba desde muy temprana edad una profunda fascinación por las armas. En redes sociales de su familia aparecen imágenes del joven posando con rifles, una ametralladora Browning M2 e incluso una bazuca. Su madre, Amber Robinson (empleada de una empresa estatal de atención a personas con discapacidad y republicana registrada, com su marido), compartía fotografías familiares en campos de tiro y eventos militares. En una de las publicaciones navideñas, Tyler y sus hermanos aparecen sosteniendo regalos relacionados con armas, mientras visten trajes rojos a juego. En otra, él mismo lleva un disfraz de Donald Trump en Halloween.

Recientemente se había interesado por la política y había expresado en una cena familiar su aversión por Charlie Kirk, a quien describía como alguien "lleno de odio". El joven, entonces, habría planificado el asesinato. Este pasado miércoles se dirigió a la Universidad del Valle de Utah (UVU), donde el activista trumpista protagonizaba un encuentro con miles de estudiantes, y acabó con su vida de un único disparo. Una cámara lo grabó corriendo por la azotea desde la que había abierto fuego, descolgándose y huyendo a toda prisa hacia una zona boscosa. Allí abandonó el rifle con el que había cometido el asesinato. En la munición que no usó se han encontrado mensajes como "¡Hey fascista, atrápalo!" o la letra de la canción de la resistencia italiana "Bella Ciao".

Robinson estudió brevemente en la Universidad Estatal de Utah con una beca, aunque solo asistió un semestre en 2021. Ahora se enfrenta a cargos de homicidio agravado, uso de arma de fuego con resultado de lesiones graves y obstrucción de la justicia. Las autoridades han confirmado que, de ser declarado culpable, podría enfrentar la pena de muerte.

El vicepresidente JD Vance ha acompañado el féretro con los restos mortales de Charlie Kirk. El ataúd era llevado en el Air Force Two hasta Arizona, donde se celebrará el funeral. Trump, que ha concedido a la víctima la medalla póstuma de la Libertad, ha anunciado su presencia.