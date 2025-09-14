La organización Turning Point USA, fundada por Kirk, ha anunciado la fecha del funeral del conservador Charlie Kirk

El 'homenaje' de Santiago Abascal a Charlie Kirk, líder ultra asesinado en Estados Unidos, en el evento de Vox en Madrid

El funeral del activista conservador Charlie Kirk, asesinado el miércoles, será el próximo 21 de septiembre en Arizona, a donde el presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido asistir para honrar a su aliado.

La organización Turning Point USA, fundada por Kirk, anunció este sábado que el evento será la mañana del domingo 21 de septiembre en el estadio State Farm, sede del equipo de fútbol americano Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale.

Donald Trump ha prometido asistir

«Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense», expuso la asociación en sus redes sociales.

Trump, quien ha responsabilizado del ataque a la «izquierda radical» y los «lunáticos», prometió el viernes asistir al evento tras hablar con Erika, la esposa de Kirk, considerado una de las figuras clave para su victoria electoral de 2024 por movilizar el voto de los jóvenes.

«Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré», declaró a los medios.

La viuda de Charlie Kirk advierte del "fuego" que han prendido los "malvados" con su asesinato

Erika Kirk, viuda del comentarista conservador estadounidense Charlie Kirk, ha advertido en su mensaje de despedida del "fuego" que han prendido los "malvados" con su asesinato.

"No tenéis idea del fuego que habéis prendido dentro de ésta su esposa. El llanto de esta viuda se escuchará por todo el mundo como un grito de guerra", ha afirmado en las que suponen sus primeras declaraciones públicas desde el asesinato de Kirk el pasado miércoles.

La viuda de Kirk ha destacado que era el padre y marido "perfecto". "Si antes pensábais que la misión de mi marido era potente, no tenéis ni idea. No tenéis ni idea de lo que acabáis de desencadenar a lo largo y ancho de este país, de este mundo. No tenéis ni idea", ha advertido.