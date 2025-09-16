Simon Leviev fue interceptado en el aeropuerto de Batumi tras una alerta de Interpol

El famoso fraude afectó a numerosas mujeres y le permitió obtener cerca de 10 millones de dólares

Compartir







Las autoridades de Georgia detuvieron en el aeropuerto de Batumi al ciudadano israelí Simon Leviev, cuyo verdadero nombre es Shimon Hayut, conocido por inspirar la película de Netflix "El estafador de Tinder", según informó la televisión local.

El arresto respondió a una notificación internacional emitida por Interpol, confirmó el Ministerio del Interior georgiano, que no ofreció más detalles sobre su situación legal ni los próximos pasos en el proceso.

El origen de su fama

La película sobre la vida de Leviev, estrenada en 2022, narra cómo este israelí recorría Europa haciéndose pasar por hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.

A través de la aplicación Tinder, contactaba con mujeres a las que solicitaba grandes cantidades de dinero, argumentando supuestas emergencias o gastos asociados a su lujoso estilo de vida.

Millonarias estafas

Según diversas estimaciones, el fraude de Leviev alcanzó aproximadamente 10 millones de dólares, obtenidos mediante engaños a sus víctimas en distintos países.

Su detención reabre el debate sobre la seguridad en las plataformas de citas y el impacto que estos delitos tienen en la vida de quienes resultan engañados.