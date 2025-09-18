El juicio contra Francesco Arcuri, acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, continuará el próximo 23 de octubre

Juana Rivas confía en que el juicio contra Francesco Arcuri en Italia evidencie que es un caso de violencia vicaria

El juicio contra Francesco Arcuri, expareja de la española Juana Rivas, acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, continuará el próximo 23 de octube. Así lo ha decidido el Tribunal de Cagliari, en Cerdeña, que ha argumentado la necesidad de resolver cuestiones procesales sobre la tutela del hijo menor.

La vista, que debía centrarse en la admisión de pruebas, se aplazó después de que la Fiscalía, con el apoyo de la defensa de Arcuri, solicitara el nombramiento de un tutor legal para el hijo menor en este proceso penal, al considerar que el designado en el procedimiento civil respecto a la custodia "se ha desentendido", según argumentó la defensa.

"Hay un conflicto de intereses. En Italia existe una figura específica de ‘curatore speciale’ (como tutor legal). Para nosotros no es oportuno que se le permita (a la acusación) nombrar un abogado, sino que lo haga el Tribunal", ha explicado el abogado de Arcuri, Enrico Marcello, a la salida de la audiencia.

El letrado que representa a Juana Rivas, en Cagliari, Fabio Canna, aseguró que ellos no lo formularon "porque es una instancia de la defensa".

Juana Rivas, pendiente de declarar el próximo 30 de octubre

El pasado 25 de julio, Juana Rivas entregó por orden judicial a su hijo menor, de 11 años, a su padre, quien tiene la custodia, tras permanecer siete meses en España y después de que la justicia española desestimase el último recurso de la española para retrasar la entrega

Un día antes, la Audiencia de Granada ordenó investigar a Rivas por posible sustracción de menores, delito por el que ya fue condenada en 2018 y parcialmente indultada en 2021 por el Gobierno, y por el que deberá declarar el próximo 30 de octubre.

Este largo periplo judicial se remonta al verano de 2017, cuando Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos del presunto maltrato de Arcuri. En aquel entonces sus hijos tenían 11 y 3 años; hoy el mayor de ellos, Gabriel, ya tiene 19.