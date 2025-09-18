El piloto del Air Spirit desoyó las orientaciones del controlador aéreo que lo alertó tres veces hasta que perdió la paciencia

Los pilotos de un vuelo comercial de Spirit Airlines recibieron una advertencia para que se alejaran del Air Force One, el avión presidencial que trasladaba a Donald Trump y a la primera dama Melania Trump al Reino Unido, este martes. Un controlador de tráfico aéreo ordenó al piloto del avión de pasajeros atender a los controles y "dejar el iPad".

El incidente que terminó sin consecuencia ha ocurrido este martes cuando ambos aviones volaban sobre Long Island, y el vuelo 1300 de Spirit Airlines se acercó a unos 12 kilómetros del Air Force One, una situación que alarmó a los controladores de tráfico aéreo en Nueva York.

El piloto del Air Spirit desoyó las orientaciones de los controladores aéreos

Estos alertaron a los pilotos de la nave comercial ordenándole que giraran a la derecha, una orden que aparentemente no atendieron al principio por lo que ya fue más imperativo: “Tengo que hablar contigo dos veces cada vez, Spirit 1300... ¡Presta atención. Deja el iPad”, le dijo uno de los controladores aéreos en audio que se ha filtrado a los medios estadounidenses.

El controlador aéreo había ya pedido con el habitual lenguaje al piloto que se alejara del avión presidencial. “Presta atención. Spirit 1300, gira 20 grados a la derecha”, pero ya terminó por perder la paciencia ante la desobediencia del piloto y a la tercera vez, el controlador aéreo les indicó a los pilotos que siguieran las instrucciones "inmediatamente" y alzó la voz.