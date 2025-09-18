Donald Trump es tratado a cuerpo de rey en Windsor en su segunda visita de Estado a Reino Unido

Reino Unido, que ya tiene un arancel privilegiado del 10% con Estados Unidos, quiere una relación económica más especial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone punto final a su visita de estado al Reino Unido con un encuentro con el primer ministro, Keir Starmer, este jueves. Trump ha sido recibido por Carlos III como un auténtico rey. La familia real británica ha agasajado a Trump y a Melania como nunca antes con un mandatario extranjero.Tanto que Carlos III ha tenido un insólito gesto.

Donald Trump ha estado durante su visita a Inglaterra como en una burbuja. Tanto, que no se le ha visto, ni siquiera la prensa, cuenta desde Londres, nuestra corresponsal Ainhoa Paredes.

Todos los actos con los que el rey Carlos III ha querido agasajarles se han llevado a cabo dentro del muro del Castillo de Windsor. Allí el Trump más diplomático, ha sido totalmente venerado por la Corona Británica.

Donald Trump, a cuerpo de rey en Windsor

El presidente norteamericano está viviendo a cuerpo de rey en su segunda visita de Estado al Reino Unido. Ha viajado en carroza, con unos detalles dorados que saltan a la vista, y 1.300 militares han participado este miércoles en la mayor bienvenida que se recuerda en una visita de Estado al Reino Unido.

Incluso, el rey Carlos III, en un hecho insólito, le ha permitido desfilar ante las tropas por delante de él. Un gesto especial, que no tiene con cualquiera.

Trump ha visitado la monumental capilla de San Jorge, donde está enterrada la reina Isabel II y ha presidido el desfile histórico con trajes de la guerra de independencia de Estados Unidos.

Para terminar el día de agasajos, tuvo lugar el banquete de Estado en el castillo de Windsor, donde Trump dijo en su discurso que su segunda visita de Estado a Reino Unido es "uno de los mayores honores" de su vida, un "privilegio singular" ser el primer presidente estadounidense que ha sido recibido aquí dos veces.

El rey Carlos III elogió el "compromiso" del presidente estadounidense para "encontrar soluciones" a algunos de los conflictos internacionales. Además, calificó la ocasión de "única" e "importante", sosteniendo que refleja el vínculo entre ambos países: "Nuestros pueblos han luchado y muerto juntos por los valores que apreciamos", y "mantienen la relación más estrecha en materia de defensa, seguridad e inteligencia jamás conocida".

La reunión con Keir Starmer: el objetivo del viaje

La parte más política de la vista de estado se desarrolla este jueves, en un encuentro de Trump con el primer ministro, Keir Starmer, relevado entre tanta pompa a un segundo plano.

No obstante, esta cita es lo realmente importante para los británicos. Reino Unido, que ya tiene un arancel privilegiado del 10%, quiere una relación todavía más especial en lo económico.

Con Trump han viajado consejeros delegados de las empresas más influyentes del país, tanto de microchips como de inteligencia artificial.

Así terminará la visita de Estado digna de un monarca: de Presidente a Donald Primero de Estados Unidos.