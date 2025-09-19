Donald Trump pone en el punto de mira a los medios críticos y dice que su futuro "dependerá de Brendan Carr", presidente de la FCC

Trump ya ha 'cancelado' a Jimmy Kimmel y Stephen Colbert y ahora apunta a Jimmy Fallon y Seth Meyers

"(Jimmy) Kimmel, mira, lo despidieron, no tenía talento, es un loco, pero no tenía talento". Así despachaba Donald Trump la pregunta sobre Jimmy Kimmel, el periodista que le criticó por utilizar políticamente el asesinato de Charlie Kirk y a quien la cadena ABC canceló su programa de 'late night' de forma indefinida. Pero el presidente estadounidense, en el viaje de vuelta de Reino Unido, no solo se quedó ahí.

Trump sigue con su cruzada contra los medios y está consiguiendo que las grandes televisiones quiten de sus parrillas programas y presentadores que llevaban años en emisión. Y da un paso más. Amenaza con retirar las licencias si se atreven a criticarle.

Trump da un paso más en su cruzada contra las críticas y amenaza con cerrar incluso televisiones enteras

En Estados Unidos hay cinco cadenas nacionales y solo una, la FOX, es abiertamente conservadora y afín a Trump. Eso se podría decir, es un ejemplo perfecto de la libertad de expresión, pero Trump tiene otra lectura y no le salen las cuentas. "He leído en alguna parte que el 97% de los medios están en mi contra y gané las elecciones fácilmente. Si el 97% me critica, quiere decir ¿tienen una licencia? No sé, pienso que a lo mejor hay que quitársela (la licencia). Eso dependerá de Brendan Carr", detalló el presidente.

Brendan Carr, al que apodan el zar, es el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), el mismo que mandó despedir a Kimmel por orden del presidente, supuestamente por falta de talento. Pero Trump da un paso más, como decíamos. Ya no habla solo de despedir a presentadores o cómicos molestos, sino de cerrar televisiones enteras por ser, subraya, "un brazo más del Partido Demócrata".

La ABC anuncia que no descarta devolver a Jimmy Kimmel a la parrilla

Es cierto que las audiencias de Kimmel estaban bajando, pero las de Stephen Colbert, el siguiente cómico en el punto de mira, van en ascenso. Él no ha dudado en criticar la censura de Trump hacia su colega.

"Nos gusta el show de Stephen. Venimos a apoyar a gente como él que dice lo que piensa. Creo que este asunto se está yendo de las manos", apuntó un ciudadano. De momento ya hay un primer paso atrás. La ABC anuncia que no descarta devolver a Jimmy Kimmel a la parrilla.