Llegan las mordazas a los medios de comunicación de EEUU. El popular programa televisivo de Jimmy Kimmel ha sido suspendido después de que el gobierno estadounidense amenazara con acciones legales por los comentarios del presentador sobre las repercusiones políticas del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk.

Para Trump la decisión de la cadena de televisión ABC, que emitía el programa nocturno de Jimmy Kimmel es una "excelente noticia para Estados Unidos". Lo celebró de inmediato después de las amenazas pública que hizo a los "lunáticos de izquierda" y a los que celebraran el asesinato de Kirk.

Kimmel, sin embargo, lo único que hizo fue opinar sobre el sospechoso del asesinato, recordando que se trataba de un joven, que en sus orígenes familiares, era seguidor de la ideología MAGA (Make America Great Again, en inglés) que impulsó la campaña electoral de Donald Trump basada en el 'hacer a Estados Unidos grande otra vez', que prometió a sus electores.

"La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político", comentó el presentador estrella Jimmy Kimmel.

Charlie Kirk, un importante aliado de Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah. El sospechoso del crimen, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades al día siguiente, y fue acusado esta semana de homicidio agravado.

Kimmel, en su programa abordó la conmoción causada por el asesinato en su programa de este lunes y su 'atrevimiento' comunicativo ha sufrido las represalias que vienen denunciando las organizaciones por los derechos civiles en EEUU.

El comentario fue calificado como "enfermizo" por Brendan Carr, director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, que regula el sector en Estados Unidos), durante una entrevista transmitida este miércoles con un podcaster, en la cual advirtió que podrían tomar acciones legales contra la cadena de televisión.

"Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. O estas compañías buscan la manera de cambiar la conducta, de actuar francamente respecto a Kimmel, o la FCC tendrá trabajo adicional por delante", advirtió Carr. "Ellos tienen una licencia garantizada por la FCC, y eso viene con una obligación de operar en el interés público", recordó que la Comisión Federeal de Comunicaciones es la que da la autorización para emitir a los medios.

En seguida, la red Nexstar (que controla la mayor parte de los canales afiliados que difunden la programación de ABC en Estados Unidos) informó en un comunicado que sacaría del aire el programa de Kimmel tras considerar "ofensivo e insensible" el monólogo del humorista, y que darle espacio "simplemente no atiende al interés público".

"Hemos tomado la difícil decisión de reemplazar su programa en un esfuerzo de que prevalezcan las cabezas más frías al tiempo que avanzamos hacia una retomada del diálogo respetuoso y constructivo", ha explicado Andrew Alford, presidente de la red.

Carr agradeció a la multinacional de la comunicación Nexstar en X "por hacer lo correcto", al tiempo que ABC anunciaba que el programa 'En Vivo "con Jimmy Kimmel será suspendido indefinidamente".

El humorista no se ha pronunciado aún, pero el público que hacía fila para grabar el programa este miércoles en Los Ángeles recibió la noticia como un balde de agua fría con comentarios críticos sobre la cancelación del programa comparando la decisión con lo que pasa en China o Coreal del Norte y no en Estados Unidos .

Trump, sin embargo celebró la cancelación del programa televisivo en su red Truth Social. "El programa de Jimmy Kimmel, cuestionado por sus bajos índices de audiencia, ha sido CANCELADO. Felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer. Kimmel no tiene NINGÚN talento", escribió el mandatario.

Políticos del partido demócrata, así como figuras del espectáculo cuestionaron la remoción del popular programa. "El partido republicano no cree en el libre discurso. Te censuran en tiempo real", escribió en X el gobernador de California, Gavin Newsom.

"Esto no es correcto", dijo el actor y director, Ben Stiller, también en X. El sorpresivo anuncio llega dos días después de que Trump demandara al New York Times por 15.000 millones de dólares acusándolo de ser "un auténtico ‘portavoz’ del Partido Demócrata de izquierda radical".

Trump ha intensificado su hostilidad contra los medios tradicionales desde su regreso a la Casa Blanca con multimillonarias acciones legales que según detractores buscan intimidar a la prensa. En medio de la arremetida, la cadena CBS dijo en julio que el programa del humorista Stephen Colbert saldría del aire el año que viene.

El anuncio llegó después de que Colbert criticara un acuerdo millonario entre Trump y Paramount, compañía aliada de CBS, para poner fin a una demanda del Presidente.

Trump instó a NBC este miércoles a sacar del aire a Jimmy Fallon y Seth Meyers, conductores de los otros dos grandes programas nocturnos de variedades que restan en televisión abierta.