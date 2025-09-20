Un ciberataque "con un gran impacto" afecta a varios aeropuertos de Europa: AENA confirma que España no se ha visto afectada
Los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres se han visto afectados por un ciberataque contra su proveedor de servicios de facturación y embarque
España no se ha visto afectada por el ciberataque en varios aeropuertos de Europa
Los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres se han visto afectados por un ciberataque contra su proveedor de servicios de facturación y embarque.
En un nota Brussels Airport asegura que el ciberataque también afectó a varios aeropuertos europeos, sin dar más detalles. La incidencia supuso que las operaciones de ‘check-in’ y embarque tuvieron que hacerse de manera manual.
AENA confirma que España no se ha visto afectada
AENA ha confirmado que España no se ha visto afectada por el ciberataque
El aeropuerto Heathrow de Londres pide a los pasajeros que lleguen con antelación
El aeropuerto Heathrow de Londres ha explicado lo ocurrido: "Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen".
"Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar. Les rogamos que lleguen con al menos tres horas de antelación para vuelos de larga distancia o dos horas para vuelos nacionales. Hay personal adicional disponible en las zonas de facturación para ayudar y minimizar las interrupciones. Nos disculpamos por cualquier inconveniente", continúan.
El comunicado del aeropuerto de Berlín
El aeropuerto de Berlín ha emitido un comunicado en el que explica que “debido a problemas técnicos en un proveedor de sistemas que opera en toda Europa, hay mayores tiempos de espera para el check-in. Trabajamos para una solución rápida”.
La compañía aérea rusa Aeroflot ya sufrió un ciberataque en julio
El pasado mes de julio el fallo en los sistemas informáticos de la compañía aérea rusa Aeroflot obligó a cancelar medio centenar de vuelos.
El fallo fue producto de un pirateo informático, según informó la Fiscalía General de Rusia en su página web: "Como resultado de la investigación, se abrió una causa penal por un delito tipificado en el punto 4 de artículo 272 del Código Penal de la Federación de Rusia (acceso no autorizado a información informática)", señalaba el comunicado.
Un grupo de hackers, que se identifica como Silent Crow, se atribuyó junto con Ciberpartizany BY la autoría de un ataque contra la «infraestructura informática» de Aeroflot en un comunicado publicado en Telegram.
El aeropuerto de Heathrow, en Reino Unido, también afectado
El aeropuerto de Heathrow, en Reino Unido, ha explicado que "el proveedor externo que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en varios aeropuertos está experimentando un problema técnico que podría causar retrasos" en las salidas de los pasajeros.
El aeropuerto de Bruselas se ha visto afectado por un ciberataque
En un nota Brussels Airport asegura que el ciberataque también afectó a varios aeropuertos europeos, sin dar más detalles.
La incidencia supuso que las operaciones de ‘check-in’ y embarque tuvieron que hacerse de manera manual.