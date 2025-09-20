AENA confirma que España no se ha visto afectada

El pasado mes de julio el fallo en los sistemas informáticos de la compañía aérea rusa Aeroflot obligó a cancelar medio centenar de vuelos.

El fallo fue producto de un pirateo informático, según informó la Fiscalía General de Rusia en su página web: "Como resultado de la investigación, se abrió una causa penal por un delito tipificado en el punto 4 de artículo 272 del Código Penal de la Federación de Rusia (acceso no autorizado a información informática)", señalaba el comunicado.

Un grupo de hackers, que se identifica como Silent Crow, se atribuyó junto con Ciberpartizany BY la autoría de un ataque contra la «infraestructura informática» de Aeroflot en un comunicado publicado en Telegram.