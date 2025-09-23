Emmanuel Macron tuvo que llamar a Donald Trump tras ser parado por la policía ya que las calles para llegar a la sede estaban cortadas

El discurso de Pedro Sánchez en la cumbre de la ONU en Nueva York: reclama la entrada de Palestina y pide "unir fuerzas para la igualdad"

La Asamblea General de la ONU, celebrada este lunes en Nueva York dejó momentos muy importantes como el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de países como Francia. Precisamente, su presidente ha sido protagonista de un incómodo momento al ser parado por la policía.

Emmanuel Macron también acudió a esta reunión entre tantos líderes mundiales. Entre todos, acordaron la defensa de los derechos humanos frente a los conflictos armados en Ucrania y en Gaza, por la que decenas de personas siguen perdiendo la vida diariamente. El presidente francés fue uno de los últimos en declarar el reconocimiento de Palestina, una decisión que salió de esta importante cumbre.

Macron también fue protagonista de esta importante jornada de reuniones al ser parado por la policía estadounidense mientras trataba de cruzar la calle para llegar a la sede de la ONU. “Lo siento mucho, señor presidente, todo está bloqueado ahora mismo”, le dijo uno de los agentes. Entonces el francés tuvo que recurrir directamente a las órdenes de Trump.

La conversación entre ambos presidentes

“Adivina qué, me han parado en la calle porque todo está cerrado para ti”. La policía había reforzado la seguridad en las calles cercanas a la sede para que el presidente estadounidense pudiese llegar a tiempo y sin problemas. Sin embargo, esto hizo que el presidente francés tuviese que bajarse del vehículo e ir andando hasta las instalaciones, pudiendo mantener una conversación con Trump durante su paseo.

Tras una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Macron pudo continuar su camino. No solo eso, sino que pudo tener una audiencia privada con Donald Trump. Una conversación que algunos medios locales como ‘Le Figaro’, califican como “cálida y amistosa”. No han confirmado de qué estuvieron hablando, pero sí afirmaron que ambos presidentes fueron muy cercanos entre ellos.