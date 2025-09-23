El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reivindicado de las Naciones Unidas frente a los conflictos armados

Las dos medidas que propone Pedro Sánchez en la Asamblea de la ONU para acabar con la guerra en Gaza

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reivindicado la importancia del multilteralismo, en general, y de Naciones Unidas, en particular, una "brújula moral" y un "faro de Derechos Humanos" en un mundo sacudido por conflictos como el de Ucrania y el de la Franja de Gaza.

"Naciones Unidas es más que un lugar de reuniones", ha dicho en el discurso de arranque del debate de líderes que acoge anualmente la Asamblea General de la ONU y que da pie a que, uno por uno, los distintos países plasmen sus diferentes visiones sobre asuntos de la actualidad internacional. Guterres considera que, 80 años después de su creación, la ONU sigue siendo "un guardián del Derecho Internacional", teniendo en cuenta además que todos los países deberían tomar este grupo de reglas comunes como piedra angular de la resolución de conflictos.

"La paz es nuestra principal obligación", ha señalado Guterres, que ha echado la vista varias décadas atrás para lamentar que "incluso hoy en día, las guerras se expanden con un nivel de barbarie que prometimos que nunca permitiríamos". En Ucrania, "la violencia implacable sigue matando a civiles, destruyendo infraestructuras civiles y amenazan la paz y la seguridad global", según Guterres, que ha alabado los "esfuerzos diplomáticos" de Estados Unidos y otros países para acabar con el conflcito.

Sobre la guerra en Ucrania y Gaza

"Debemos trabajar para lograr un alto el fuego completo y una paz justa y duradera", ha reclamado durante su discurso, sin aludir en esta ocasión de manera expresa a la responsabilidad rusa sobre la invasión lanzada en febrero de 2022.

Tampoco ha citado de manera directa a Israel, aunque sí que ha lamentado los "horrores" de Gaza y ha incidido en que esta crisis deriva de "decisiones que desafían la humanidad básica". Así, ha señalado que "nada justifica" ni los "horribles" ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ni el "castigo colectivo" infligido sobre los palestinos.

Guterres ha recordado que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dictado medidas provisionales para prevenir la posible comisión de un genocidio en la Franja, pero "desde entonces, se ha declarado una hambruna y las muertes se han intensificado".

Las críticas de Guterres

"Las medidas establecidas por la CIJ deben aplicarse, de manera completa e inmediata", ha reclamado. Guterres ha deslizado desde el atril de la Asamblea algunos "destellos de esperanza" en la resolución de conflictos, entre los que ha citado el alto el fuego pactado por Camboya y Tailandia tras los enfrentamientos de este verano en la frontera común y el reciente acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia.

Guterres ha reconocido que la ONU debe reformarse para responder a los equilibrios y desafíos actuales, entre los que ha incluido también la lucha contra el cambio climático o el desarrollo de una tecnología "al servicio de la humanidad", pero ha interpelado directamente a los gobiernos para hablar en varias ocasiones de dinero. Los recortes de la ayuda, ha advertido, "están desatando el caos" y, para "muchos", representa una "sentencia de muerte". "Un futuro robado" que representa, en palabras de Guterres, una "paradoja", ya que aun sabiendo lo que hace falta para atajar ciertas lacras el mundo se muestra incapaz de responder.

Asimismo, ha criticado que por cada dólar invertido en ayudar a la ONU a "construir la paz", se gastan 750 en armas de guerra. "No sólo es insostenible, es también indefendible", ha lamentado, para acto seguido incidir que Naciones Unidas "nunca ha sido más esencial" que ahora, "en este momento de crisis".