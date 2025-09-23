Emmanuel Macron, ha defendido ante Donald Trump su decisión de reconocer junto a otros países el Estado palestino

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha defendido este martes ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, su decisión de reconocer junto a otros países el Estado palestino y ha abogado por tener una "perspectiva política" para poner fin a la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

"Después de casi dos años de guerra, �¿cuál es el resultado? Han asesinado a los principales líderes de Hamás. Es un gran logro, pero al mismo tiempo tienen tantos combatientes de Hamás como el primer día. No no sirve de nada desmantelar a Hamás. No es la manera correcta de proceder", ha argüido el mandatario francés.

Macron ha recordado que muchos franceses perdieron la vida en los "horribles" ataques perpetrados por las milicias palestinas. "El presidente Trump tiene toda la razón: nadie olvida lo que sucedió el 7 de octubre", ha expresado desde Nueva York en un encuentro celebrado en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Defiende la liberación de rehenes para el alto el fuego

Por otro lado, ha afirmado que París trabaja "arduamente" en el "día de después" --qué ocurrirá si finaliza la ofensiva israelí en el enclave-- y ha subrayado que es necesario liberar a los rehenes, alcanzar un alto el fuego y acelerar el envío de ayuda humanitaria a Gaza "para estabilizar el territorio".

Trump ha resaltado, por su parte, que "está del lado de Israel" y siempre lo ha estado. "Vamos a encontrar una solución y será una solución que beneficie a todos, pero es hora de parar", ha indicado, añadiendo que todos los rehenes tienen que volver a casa en una sola tanda, tanto los vivos como los muertos