Las anécdotas de un día en la ONU: de la frase apocalíptica de Trump al telepronter roto

Donald Trump ataca al cambio climático como una estafa y a las renovables como la bancarrota

Donald Trump tenía apenas 15 minutos, pero ha hablado durante casi una hora, superando algunos fallos técnicos. De hecho ha dicho que lo único que ha recibido de la OTAN han sido unas escaleras mecánicas y un telepronter roto. Ha habido críticas a casi todos.

De Naciones Unidas, Donald Trump ha dicho que solo sirve para hablar con palabras vacías. No solo eso. Ha acusado a la organización, sin pruebas por supuesto, de financiar oleadas de migrantes hacia Estados Unidos.

La inmigración ha sido el pilar de su larguísima intervención y el dardo a la comunidad internacional se ha escuchado en todo el mundo: "Vuestros países se van al infierno", ha sentenciado, "por las políticas migratorias y por las energéticas, las renovables son una broma, todo lo verde es bancarrota. El cambio climático es la mayor estafa de la historia".

Diseñada, según él, para "traspasar recursos y dinero de los países ricos a los que están en vías de desarrollo. La inmigración y las ideas suicidas en energía serán la muerte de Europa Occidental", ha señalado el presidente de EEUU.

El presidente de EEUU también ha criticado hacer el juego a Hamás y recompensarle. Algo que cree que sucede cuando los países declaran de forma unilateral el estado palestino.

'Super Trump' desde la tribuna de mármol verde de la ONU

En fin, Trump siendo "super Trump" desde la tribuna de mármol verde de la ONU. Al bajarse, tono más relajado en sus bilaterales con Zelenski y el propio Secretario General de la ONU.

Trump ha culpado a la ONU de no ayudarle en nada a la hora de resolver los siete conflictos mundiales que dice haber resuelto y por lo que todo el mundo, según él, piensa que merece el Nobel de la Paz.

También le ha leído la cartilla e Europa por seguir comprando gas ruso y otros productos a través de terceros países. Después de su intervención se ha reunido con el secretario general de la ONU. Y, créanselo, le ha dicho que apoya a la organización al cien por cien y que la considera potencialmente un gran instrumento para la paz... pero eso ya después de bajarse de la tribuna.