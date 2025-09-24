El público ovaciona al presentador durante más de un minuto en su regreso

Jimmy Kimmel rompe su silencio y lanza una indirecta en redes sociales tras el anuncio de su regreso

El humorista Jimmy Kimmel ha vuelto a la televisión en Estados Unidos y lo ha hecho a lo grande, con una ovacionado de su público de más de un minuto. Kimmel ha pedido disculpas por su comentario sobre la muerte de Charlie Kirk, que llevó a la suspensión del programa.

Jimmy Kimmel, muy emocionado, ha asegurado que nunca ha sido su intención frivolizar sobre la muerte de Kirk, activista de derechas amigo de Donald Trump.

El humorista agradeció en el regreso de su programa el apoyo “de quienes se preocuparon lo suficiente como para hacer algo al respecto”.

Jimmy Kimmel ataca a Donald Trump

Kimmel se disculpó pero también atacó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por desear la cancelación del programa e ir en contra de la libertad de expresión: “Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta las bromas”, dijo durante su monólogo de apertura.

El público de Kimmel ha celebrado la vuelta con una ovación al presentador de más de un minuto.