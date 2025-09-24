Los guardias impidieron que pudiera herirse en el cuello con un bolígrafo después de escuchar el veredicto del jurado

Ryan Routh, acusado de intento de asesinato a Donald Trump, en Florida, mientras jugaba al golf, ha negado cualquier intención de matar a "nadie"

Ryan Routh, acusado de intento de asesinato a Donald Trump, en Florida, mientras jugaba al golf ha sido declarado culpable de todos los cargos en su contra. El hombre, de 59 años, tras escuchar el veredicto intentó matarse usando un bolígrafo para herirse en el cuello, aunque fue detenido por las autoridades.

Su hija también sufrió un ataque de ansiedad en la sala del tribunal tras la lectura de los jueces, dando gritos y asegurando que el juicio estaba apañado, según ha publicado la CNN. Routh, quien se representó a sí mismo en su juicio federal en Fort Pierce, Florida, se enfrentaba a cinco cargos, entre ellos intento de asesinato de un candidato presidencial, agresión a un agente federal, entre otros por posesión de arma de fuego. Las autoridades dicen que Routh creó un “nido de francotirador” cerca del sexto hoyo del Trump International Golf Club, pero no disparó contra el republicano.

El jurado deliberó durante menos de tres horas antes de emitir el veredicto de culpabilidad, después de una decena de días de declaraciones de 38 testigos, abogados y la presentación de las pruebas que han terminado por determinar el dictamen de los fiscales federales .

Las pruebas contra Ryan Routh para declararlo culpable de intento de asesinato a Trump

Kimberly McGreevy, agente especial supervisora del FBI, se centró en las pruebas recopiladas entre el 14 de agosto y el 15 de septiembre de 2024, previo al presunto intento de asesinato mostrando los registros de llamadas, mensajes de texto, registros bancarios y videovigilancia del acusado. Entre los registros telefónicos de Routh, la investigadora subrayó llamadas y mensajes de texto que Routh supuestamente hizo para organizar la compra del fusil con el que pretendía disparar a Donald Trump.

Ryan Routh, que se representó a sí mismo durante el juicio, decidió no declarar; eso sí, presentó tres testigos en su defensa y en su declaración final ante el jurado, argumentó que la fiscalía no pudo probar “ninguna intención” de matar, porque nunca disparó ni apuntó el arma a Trump. “Nadie intentó matar a nadie”, aseguró el hombre que se enfrenta a cadena perpetua. Durante el juicio, la jueza Aileen Cannon tuvo que reprenderlo en diversos momentos por desviarse del caso o hacer comentarios irrelevantes.

Ryan Routh, pendiente de sentencia, intentó matar a Donald Trump mientras el entonces expresidente y candidato presidencial jugaba una ronda de golf en su campo de Florida el año pasado —el segundo intento de asesinato contra el republicano durante su segunda campaña.