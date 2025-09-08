Compartir







Ryan Wesley Routh se enfrenta al juicio por intentar asesinar a Donald Trump mientras este jugaba al golf en Florida el 16 de septiembre de 2024. El juicio contra un hombre acusado de intentar matar al actual presidente estadounidense, Donald Trump, mientras estaba jugando en su campo de golf en West Palm Beach (Florida) comienza este lunes, casi un año después de que fuera detenido cuando un agente del Servicio Secreto le descubrió.

Ryan Wesley Routh, residente de Hawái de 59 años, ha decidido representarse a sí mismo en el juicio, que contará con pruebas de testigos que supuestamente le vieron huir del lugar, declaraciones de personas que dicen haberle vendido el rifle y una carta en la que supuestamente confesaba el crimen, según ha informado la cadena de televisión CNN.

Un ataque previo en Pensilvania alcanzó la oreja de Donald Trump

Se trataba del segundo intento de asesinato de Donald Trump, tras el que sufrió en Butler (Pensilvania), cuando una bala llegó a rozarle la mejilla provocando una imagen mítica del ahora presidente alzando el brazo con el puño en alta y la cara manchada de sangre.

El ataque en Butler tuvo lugar durante un mitin electoral del entonces candidato republicano a la presidencia el 13 de julio de 2024. El tirador, Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, le disparó con un rifle de asalto, rozando la oreja derecha de Trump y matando a un miembro del público, antes de ser abatido por las autoridades.

Se enfrenta a cadena perpetua

Routh se enfrenta a cinco cargos, incluido intento de asesinato de un destacado candidato presidencial, agresión a un agente federal, posesión de un arma de fuego y municiones, y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado. En el caso de que sea declarado culpable, se enfrentará a cadena perpetua.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La selección del jurado comienza este lunes en un tribunal federal de Fort Pierce. La jueza de distrito Aileen Cannon, designada por Trump, estará a cargo del caso. Esta misma jueza fue la que desestimó en 2024 el caso de los documentos clasificados contra el magnate neoyorquino, momento en el que se enfrentó a numerosas críticas por la lentitud del proceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según documentos judiciales, en agosto de 2024, Routh condujo desde Carolina del Norte hasta West Palm Beach, y en septiembre viajó varias veces hasta la mansión de Mar-a-Lago de Trump y su campo de golf cercano. El 15 de septiembre, mientras Trump y su ahora enviado especial Steve Witkoff jugaban al golf, un agente vio el rostro oculto de un hombre y el cañón de un rifle.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El agente disparó varias veces con su arma reglamentaria antes de refugiarse para comunicar la amenaza. Entonces, un ciudadano vio a Routh huyendo hacia un coche cercano, tomó fotografías de lo que ocurría y las compartió con las autoridades. Los agentes detuvieron el vehículo a 45 minutos de distancia. Los investigadores encontraron un rifle cargado con once balas, una cámara digital y placas blindadas capaces de resistir disparos de armas de fuego.

Routh tiene sobre sus espaldas una condena por posesión de arma de destrucción masiva, una ametralladora. En 2002 se atrincheró durante horas con un arma en un negocio de Greensboro, en Carolina del Norte, donde vivía.

También cuenta con otros incidentes que incluyen posesión de material robado y una fuga tras un accidente de tráfico.

Se da la paradoja de que Ryan Wesley Routh había sido votante de Trump desde 2016 pero decepcionado, terminó apoyando a los demócratas. Routh ha llegado a hacer donaciones tanto a republicanos como demócratas.

En 2022, Routh viajó en Ucrania para luchar contra los invasores rusos pero no tenía experiencia militar. En una entrevista en The New York Times para un reportaje sobre estadounidenses voluntarios en Ucrania, dijo que quería reclutar antiguos soldados afganos huidos del régimen talibán para que combatieran a favor de los ucranianos.