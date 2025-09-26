Las reglas de enfrentamiento de la OTAN ante las violaciones del espacio aéreo en Europa

Esperanza Calvo 26 SEP 2025 - 09:10h.

El capitán general retirado, Juan Antonio del Castillo, explica cómo son las operaciones de la OTAN

Sube la tensión por la incursión de más drones en Dinamarca: Rusia asegura que Europa y la OTAN les han declarado la guerra

En los últimos 15 días, las violaciones del espacio aéreo OTAN en Europa se han multiplicado. Drones rusos han penetrado en el espacio aéreo de Dinamarca, Polonia, Rumanía, Letonia y Lituania. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha asegurado que no dudarán en defender su territorio, incluso derribando cazas rusos si es necesario. Juan Antonio del Castillo, teniente general retirado del Ejército del Aire, nos ha explicado cómo es el protocolo de actuación en estos casos.

Drones rusos han penetrado en Polonia el pasado día 10 y fueron derribados. También han sufrido incursiones Rumanía, Letonia y Lituania.

La ministra de Defensa lituana, Dovilė Sakalienė, quiere que los aviones de la OTAN pasen de la vigilancia a la defensa y la presidenta de la Comisión Europea está dispuesta incluso a derribar cazas de combate como los que sobrevolaron los cielos de Estonia durante 12 minutos.

¿Qué dicen las reglas de enfrentamiento de la OTAN?

Las reglas de enfrentamiento de la OTAN están escritas. Son directivas militares, que establecen límites y condiciones al uso de la fuerza.

Dicho uso de la fuerza comienza cuando el centro de operaciones da la orden de despegue inmediato. “En solo 15 minutos los aviones están en el aire, los que se necesiten para la entidad de la incursión”, explica Juan Antonio del Castillo, teniente general retirado del Ejército del Aire.

Ya en el aire, lo primero que hacen los pilotos de la OTAN es identificar la aeronave y comprobar si va o no armada. “Si va armado es una condición, mientras que si no va armado las medidas que se toman son diferentes”, comenta Del Castillo.

El siguiente paso, es establecer contacto por radio con la aeronave. “Si a pesar de todo no se establece contacto, lo siguiente serían maniobras con las alas del avión para indicarle que te tiene que seguir”, explica el teniente general.

El uso de la fuerza en el aire

Si no lo hace, se decide si se usa o no la fuerza de forma escalonada. En este caso, la primera acción “sería unos disparos de aviso de cañón, siempre por delante para que lo vea claramente”, explica Del Castillo.

“Si aún así no responde, sería la autoridad del suelo la que da el paso siguiente que sería el derribo”, comenta el militar. Esta última es una medida extrema que toma el jefe de la operación en tierra y, en último caso, el propio piloto si ve en riesgo su propia vida.