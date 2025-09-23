Europa Press 23 SEP 2025 - 21:09h.

No ha dejado claro si Estados Unidos ayudará a los países de la OTAN en este propósito

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado favorable este martes a que los países de la OTAN derriben aviones rusos si ingresan en su espacio aéreo durante un encuentro en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York junto a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Sí, sí lo creo", ha resaltado ante los periodistas al ser preguntado por la posibilidad de que los países de la Alianza Atlántica derriben estos aparatos procedentes de Moscú tras las recientes incursiones registradas en Polonia, Rumanía y Estonia.

No obstante, no ha dejado claro si Estados Unidos ayudará a los países de la OTAN en este propósito. "Dependerá de las circunstancias, pero apoyamos a la OTAN. La OTAN ha dado un paso al frente", ha argüido, destacando el aumento en el gasto en Defensa.

Quiere que Orbán deje de comprar petróleo ruso

Por otro lado, se ha mostrado confiado en poder convencer al presidente de Hungría, Viktor Orbán, para que Budapest deje de comprar petróleo ruso. "Es amigo mío. No he hablado con él, pero tengo el presentimiento de que si lo hiciera, podría dejar de hacerlo", ha dicho.

El magnate republicano también ha afirmado que el mayor progreso logrado desde la última vez que vio al presidente Zelenski es que "la economía rusa está en una situación terrible en este momento". "Se está desplomando", ha apuntado Trump.