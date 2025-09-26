Úrsula Von der Leyen asegura que no dudarán en derribar cazas rusos si es necesario

Serguei Lavrov anuncia posibles represalias rusas si uno de sus cazas es derribado

La tensión va en aumento entre Rusia y Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha asegurado que no dudarán en defender su territorio, incluso derribando cazas rusos si es necesario. Moscú lo ha interpretado como una declaración de guerra y ha amenazado con represalias. La UE se reúne este viernes para impulsar un escudo antidrones y antimisiles, mientras vuelven a sobrevolar estos aparatos en el cielo de Dinamarca.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha afirmado en las últimas horas de este jueves en una declaración institucional grabada que su país ha sufrido "ataques híbridos" y que "puede haber más".

Poco después, el aeropuerto de Aalborg, en el norte de Dinamarca, ha cerrado duran una hora aproximadamente tras otro presunto avistamiento de drones.

El cierre obligó a un vuelo de KLM procedente de Ámsterdam a dar media vuelta y a la cancelación de un viaje de Scandinavian Airlines desde la capital danesa, Copenhague.

El mensaje de la primera ministra danesa

"Dinamarca ha sufrido ataques híbridos en los últimos días. Se han visto drones en varios lugares, cerca de infraestructuras críticas, tanto militares como civiles. Estos son ataques que debemos esperar, y pueden venir más", ha prevenido en su mensaje la primera ministra, reconociendo que "han mostrado vulnerabilidades" en los sistemas de defensa daneses.

"Veremos más sabotajes. Más ataques de hackers. Incluso más drones. Cables submarinos destruidos. Ataques directos a las democracias europeas”, ha declarado.

“Hay que prepararse para contrarrestar mejor los ataques híbridos lo antes posible", una tarea que han iniciado elevando el nivel de alerta.

Para ello, Frederiksen ha destacado que las autoridades danesas están en contacto con sus aliados "con vistas a fortalecer rápidamente nuestras propias capacidades para detectar y combatir drones". "Mantenemos un estrecho diálogo con nuestros aliados de la OTAN sobre cómo pueden ayudar a Dinamarca en la situación actual, para que podamos proteger y defender nuestro espacio aéreo", ha añadido, asegurando haber conversado con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, y los mandatarios de otros países miembros.

Dinamarca ordena derribar los drones

"En segundo lugar, nuestras autoridades tienen el mandato de derribar los drones enemigos", ha afirmado, advirtiendo a su vez de que "la evaluación operativa en cada situación específica, incluidos los riesgos de seguridad específicos", serán analizados por las autoridades que correspondan a cada caso.

La dirigente danesa ha avisado también de que estos "ataques híbridos" pueden tomar diferentes formas, como drones, ciberataques, desinformación o "influencia electoral". "Teorías conspirativas que lees en internet", ha agregado, antes de presentar como objetivo común de todos ellos "desestabilizar nuestra sociedad y que ya no confiemos en nuestras autoridades".

En esta línea, ha afirmado que Dinamarca se ha embarcado en los últimos años en un refuerzo de sus capacidades defensivas, ante lo que ha pedido "comprensión", y ha defendido el apoyo a Ucrania, un país que "sabe cómo combatir los drones". "Europa debe armarse. Y nosotros debemos armarnos", ha aseverado.

La respuesta de la UE a la presencia de drones

Y justo este viernes se reúne la UE para impulsar un escudo antidrones y antimisiles. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha asegurado que no dudarán en defender su territorio, incluso derribando cazas rusos si es necesario.

El canciller alemán Friedrich Merz ha dicho que “tomaremos todas las medidas necesarias para disuadir eficazmente estas violaciones del espacio aéreo, estas incursiones del ejército ruso”.

La ministra de Exteriores de Letonia, Baiba Braze, ha asegurado que no dudarán en defender su territorio si es necesario: "Está muy claro que todos tenemos que invertir en medidas contra drones”.

Este endurecimiento del mensaje Europeo, Rusia no se lo ha tomado bien. El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, ha elevado la amenaza. Considera el Kremlin que “la OTAN y la Unión Europea han declarado una verdadera guerra contra mi país y directamente en él” y ha anunciado posibles represalias si uno de sus cazas es derribado.