Netanyahu recuerda los ataques del 7-O: "Recordamos por qué luchamos y por qué tenemos que ganar"

Alberto Rosa 26 SEP 2025 - 14:26h.

Se espera que el primer ministro israelí centre su discurso en criticar el reconocimiento del Estado palestino

Netanyahu ordena instalar altavoces en la Franja de Gaza para que los palestinos escuchen su discurso en la ONU

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pronuncia este viernes un discurso desde la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Un discurso que la oficina del dirigente ha ordenado que sea escuchado en la Franja de Gaza, instalando altavoces en el territorio.

La oficina de Netanyahu ha defendido la decisión, que ha descrito como "parte de los esfuerzos de diplomacia", y ha manifestado que "ha ordenado a elementos civiles, en cooperación con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que coloquen altavoces en la parte trasera de camiones en la zona israelí de la frontera con Gaza par que el histórico discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU sea escuchado en la Franja de Gaza".

El discurso de Netanyahu está programado para las 15:00, hora española, y se espera que se centre principalmente en criticar duramente el reconocimiento del Estado palestino, algo que ya ha adelantado que "no sucederá".