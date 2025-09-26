Última hora del discurso de Benjamin Netanyahu en la ONU: la mayoría de líderes abandona la sala a su llegada
Se espera que el primer ministro israelí centre su discurso en criticar el reconocimiento del Estado palestino
Netanyahu ordena instalar altavoces en la Franja de Gaza para que los palestinos escuchen su discurso en la ONU
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pronuncia este viernes un discurso desde la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Un discurso que la oficina del dirigente ha ordenado que sea escuchado en la Franja de Gaza, instalando altavoces en el territorio.
La oficina de Netanyahu ha defendido la decisión, que ha descrito como "parte de los esfuerzos de diplomacia", y ha manifestado que "ha ordenado a elementos civiles, en cooperación con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que coloquen altavoces en la parte trasera de camiones en la zona israelí de la frontera con Gaza par que el histórico discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU sea escuchado en la Franja de Gaza".
El discurso de Netanyahu está programado para las 15:00, hora española, y se espera que se centre principalmente en criticar duramente el reconocimiento del Estado palestino, algo que ya ha adelantado que "no sucederá".
Momentos clave
Netanyahu recuerda los ataques del 7-O: "Recordamos por qué luchamos y por qué tenemos que ganar"
Netanyahu ha recordado durante su discurso los ataques del 7 de octubre. "Hay gente que ya no se acuerda de los ataques del 7 de octubre", ha comenzado su discurso Netanyahu después de hablar de Irán. Así, ha hecho referencia al pin que lleva en la chaqueta, que recuerda "por qué luchamos y por qué tenemos que ganar".
"Fue el peor ataque a los judíos desde el Holocausto", ha condenado, para después llamar "monstruos" a los miembros de Hamás y acordarse de los 150 rehenes que tuvieron, de los cuales 48 "siguen en las mazmorras de Gaza. 20 vivos".
"Israel tiene que acabar su tarea"
El primer ministro israelí ha señalado que el "uranio enriquecido debe de ser eliminado". El líder israelí ha señalado que su pueblo se levantó contra sus rivales y ha dejado claro que "Israel tiene que acabar con su tarea". "Nosotros recordamos el 7-O", ha señalado.
Netanyahu: "Hemos eliminado la máquina del terror de Hamás y hemos mutilado a Hizbolá"
Netanyahu ha mostrado un mapa señalando el eje de la maldición de Irán, que "amenaza la existencia de Israel". Ha criticado duramente a Irán por "sobornar a países de todo el mundo" y ha señalado a Hamás por los "actos de 7-O". Ha insistido en que utilizaron la "fuerzas de Irán" para atacarlos.
La mayoría de los líderes políticos abandonan la sala a la llegada de Netanyahu
Líderes políticos se han levantado de la sala de la Asamblea y han abucheado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a su entrada para pronunciar su discurso.
Netanyahu comienza su discurso en la Asamblea General de la ONU
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comienza su discurso desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU.
Uno de cada tres niños no ha comido en 24 horas en Gaza
Uno de cada tres niños en Gaza han pasado las últimas 24 horas sin comer, según ha informado la UNRWA en un comunicado. El informe indica que al menos el 70% de los niños tienen problemas para dormir y casi uno de cada cinco han dejado de hablar. A su vez, solo el % de los hogares en Gaza tiene una reserva alimenticia considerada “segura”.
La ONU añade 68 empresas, 4 españolas, a lista de firmas que operan en la Cisjordania ocupada
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este viernes una actualización de su lista de empresas que operan en asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada, con 68 nuevas firmas, entre ellas cuatro españolas.
La lista de 2023 incluía 97 empresas, de las que siete han sido eliminadas, por lo que ahora son un total de 158, en su mayoría israelíes (138), aunque también hay seis de EEUU, dos de Francia y otras dos de Reino Unido, además de las cuatro españolas.
El ejército israelí coloca los altavoces para retransmitir el discurso de Netanyahu en Gaza
El Ejército de Israel ya ha colocado los altavoces por los que se escuchará el discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu. Se trata de una decisión que ha ordenado la oficina del dirigente, describiéndola como "parte de los esfuerzos de diplomacia", y ha manifestado que "ha ordenado a elementos civiles, en cooperación con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).