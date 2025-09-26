Un militar ha explicado que la medida de transmitir el discurso de Netanyahu en la Franja constituye un acto de guerra psicológica

De los ataques aéreos a la guerra psicológica. La Oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado a las Fuerzas de Defensa que instalen altavoces en toda la Franja de Gaza para que el discurso que dará este viernes ante la Asamblea General de la ONU pueda transmitirse en directo a los palestinos, según informa Haaretz.

El Ejército de Israel ha mostrado su rechazo a la orden, por una cuestión de seguridad. Los soldados tendrían que abandonar sus puestos y entrar en zonas de la Franja de Gaza que los expondrían a un mayor riesgo de ser blanco de ataques de Hamás.

Un acto de guerra psicológica contra los palestinos de Gaza

El periódico Haaretz ha informado que el Ejército, sin embargo, obedecerá la orden del Gobierno y ya está preparando la transmisión del discurso de Netanyahu en toda Gaza. Un mando militar declaró a Haaretz que la medida constituye un acto de guerra psicológica.

El discurso de Netanyahu está programado para las 15:00, hora española, y se espera que se centre principalmente en criticar duramente el reconocimiento del Estado palestino, algo que ya ha adelantado que "no sucederá".