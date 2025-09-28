La Asamblea General de Naciones Unidas celebra este año su 80º aniversario en Nueva York

La ONU ha sido testigo de algunos de los momentos más recordados de la diplomacia mundial desde su fundación en 1945

Compartir







La Asamblea General de Naciones Unidas, que este año celebra su 80º aniversario en Nueva York, ha estado marcada por un tema que ha centrado buena parte de la atención: el reconocimiento del Estado palestino. En medio de la ofensiva israelí sobre Gaza, el foro ha vuelto a colocarse en el centro del debate internacional, con discursos llenos de tensión y posturas enfrentadas.

La polémica, como es habitual, llegaba de la mano de Donald Trump, que arremetió contra la propia institución asegurando que “la ONU no sirve para nada”. Un mensaje paradójico viniendo de quien, durante su mandato, redujo las aportaciones de Estados Unidos y contribuyó a debilitar el sistema multilateral.

La historia de la ONU

La ONU, sin embargo, ha sido testigo de algunos de los momentos más recordados de la diplomacia mundial desde su fundación en 1945, cuando Roosevelt la presentó como un instrumento para construir paz y defender los derechos humanos. Por su tribuna han pasado discursos históricos: desde el célebre desafío de Nikita Jrushchov en plena Guerra Fría, pasando por las más de cuatro horas de intervención de Fidel Castro, hasta la apelación de Yasser Arafat pidiendo al mundo “no dejar caer la rama de olivo de su mano”. También Nelson Mandela, recién liberado de prisión, utilizó este escenario para defender la reconciliación en Sudáfrica, y en tiempos más recientes voces como Hugo Chávez o José Mujica dejaron su huella con mensajes críticos al orden global y al consumismo.

Hoy, en un contexto en el que el diálogo parece cada vez más inalcanzable, la Asamblea vuelve a mostrar su vigencia como espacio de confrontación política y diplomática, aunque no siempre sus llamamientos consigan frenar los conflictos que marcan la agenda internacional.