Cuatro personas han muerto tras un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre Kiev

El ataque ha caído sobre una veintena de localizaciones de seis distritos de la capital ucraniana

KievAl menos cuatro personas han muerto y otras diez han resultado heridas como consecuencia de un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre Kiev, la capital ucraniana, en particular sobre el distrito de Solomiansk

Entre los fallecidos hay una menor de edad, ha informado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. El ataque ha caído sobre una veintena de localizaciones de seis distritos de la capital ucraniana sobre las 5:45, hora local.

"Un ataque terrorista deliberado y selectivo contra ciudades comunes", denuncia Zelenski

Otras treinta personas han resultado heridas debido a estos ataques que han caído sobre Belotserkiv, Obujov, o Borispol, entre otros distritos, que el presidente Volodimir Zelenski ha calificado como "masivos".

"Un ataque terrorista deliberado y selectivo contra ciudades comunes", ha denunciado Zelenski, quien ha cifrado en "en casi 500" los drones y en más de 40 los misiles que Rusia ha utilizado durante doce horas para disparar no sólo contra Kiev sino contra otras localidades como Jmelnitski, Sumi, Nikolaev, o Chernígov.

"Este vil ataque se produjo prácticamente al cierre de la semana de la Asamblea General de la ONU, y así es exactamente como Rusia declara su verdadera postura. Moscú quiere seguir luchando y matando, y merece la mayor presión del mundo", ha dicho el presidente ucraniano en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Zelenski ha afirmado que Rusia puede continuar esta guerra gracias a los réditos de la venta de energía, en clara alusión a los aliados de Kiev para que terminen de cortar el suministro, al tiempo que ha hecho un guiño al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus esfuerzos para "detener cualquier importación rusa".

"Ha llegado el momento de tomar medidas decisivas, y contamos con una respuesta contundente de Estados Unidos, Europa, el G7 y el G20", ha dicho.

En paralelo, un ataque de las fuerzas rusas sobre Zaporiyia ha dejado hasta el momento 31 heridos. "El enemigo ha lanzado al menos ocho ataques contra el territorio de la ciudad de Zaporiyia, desde la 1 de la madrugada hasta las 5:30", ha comunicado el gobernador de la provincia, Ivan Fedorov.

El mayor número de afectados se ha registrado en el distrito de Shevchenkivski.