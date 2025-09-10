Agencia EFE 10 SEP 2025 - 19:55h.

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, ha pasado a ocupar el un trono de hombre más rico del mundo

El empresario Larry Ellison se convirtió este miércoles en la persona más rica del mundo tras la subida en Wall Street del valor de las acciones de Oracle, gigante tecnológico que él cofundó, según apunta hoy el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

La fortuna de Ellison, de 81 años, que es presidente y director de tecnología de Oracle, aumentó 101.000 millones de dólares a las 10:10 de Nueva York (14:10 GMT), después de que su empresa anunciara ayer la adjudicación de varios contratos multimillonarios en su último trimestre.

De hecho, la firma ha anunciado que su cartera de contratos en este ámbito se acerca a los 500.000 millones de dólares (unos 428.000 millones de euros), donde ha logrado contratos con firmas como Meta, OpenAI y xAI, start-up impulsada por el propio Musk.

Este aumento elevó su fortuna de Ellison a 393.000 millones de dólares, pasando así por delante de Elon Musk (54 años), que tiene una fortuna de 385.000 millones de dólares y ha reinado casi un año en esta lista de Bloomberg.

No obstante, según la lista en tiempo real de Forbes, que presenta algunas variaciones, Musk sigue siendo la persona más rica del mundo con una fortuna de 440.000 millones de dólares, seguido de Ellison, con un capital de 406.300 millones de dólares.

Adoptado por sus tíos, no conoció a su padre y nació en el Bronx

Lawrence Joseph Ellison nació en el Bronx, Nueva York, el 17 de agosto de 1944. Es hijo de Florence Spellman, quien lo tuvo como madre soltera a los 18 años en medio de serias dificultades económicas. Su padre fue un piloto italoamericano del Cuerpo Aéreo de Estados Unidos de identidad desconocida, quien los abandonó poco después de enterarse del embarazo. Cuando tenía 9 meses contrajo neumonía y su madre lo envió a Chicago con sus tíos, Lillian Spellman y Louis Ellison, quienes finalmente lo adoptaron.

Dejó la Universidad de Illinois al final de su segundo año sin presentarse a los exámenes finales debido a la muerte de su madre adoptiva. Se matriculó en la Universidad de Chicago en la especialidad de ciencia de la computación de la cual nunca se graduó. A los 20 años se trasladó definitivamente a California.