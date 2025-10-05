Benjamin Netanyahu considera que la liberación de los rehenes es la primera cuestión de la propuesta presentada por Donald Trump

Mahmud Abbas aplaude los esfuerzos de Donald Trump en el plan de paz para Gaza, pero cree que el futuro pasa por la soberanía palestina

Compartir







El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido este domingo de que no cumplirá con el resto del plan de paz propuesto por Estados Unidos hasta que el Hamás libere a todos los rehenes, tanto los vivos como los muertos, que tiene en su poder.

Netanyahu considera esto como la primera y principal cuestión entre los 20 puntos de la oferta presentada por Donald Trump. Por otra parte, el presidente estadounidense avisa a la milicia palestina de que no tolerará más retrasos en las negociaciones.

PUEDE INTERESARTE Hamás acepta liberar a todos los rehenes israelíes pero propone discutir los detalles del plan de Donald Trump a través de mediadores

Negociaciones en Egipto

Israel y Hamás comienzan este lunes, 6 de octubre, en la ciudad egipcia de El Arish una negociación sobre la propuesta de Trump, que en estos momentos se antoja enormemente complicada.

Si bien el movimiento palestino se ha declarado dispuesto a liberar a todos los rehenes, ha exigido que dicho intercambio vaya acompañado de manera simultánea de un alto el fuego y de una primera retirada parcial del Ejército israelí de sus posiciones actuales en el enclave, particularmente alrededor de la ciudad de Gaza.

Por contra, Netanyahu ha insistido este domingo en marcar los tiempos de la ejecución del acuerdo. "No avanzaremos con ninguno de los artículos del plan hasta que se cumpla la liberación de los secuestrados, vivos y muertos, y sean trasladados a territorio israelí", ha manifestado durante un foro en comentarios recogidos por el canal 12 de la televisión israelí.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, se ha mostrado todavía más contundente y ha dicho a Hamás que los rehenes serán liberados de una forma u otra. "Si Hamás se niega a liberar a los rehenes, las FDI intensificarán el fuego hasta derrotar a Hamás y garantizar el regreso de todos", ha declarado durante su visita a un memorial por las víctimas de la guerra de 1973 contra Egipto y Siria, la conocida como la guerra del Yom Kipur.