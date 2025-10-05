El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confía en que todos los rehenes sean entregados en cuestión de días

Donald Trump afirma que Israel se está conteniendo y advierte a Hamás: "No toleraré más retrasos en las negociaciones"

Más de 100.000 personas han salido este sábado a las calles de Tel Aviv para exigir el fin de la ofensiva militar en la Franja de Gaza y un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes secuestrados en el enclave palestino mediante un acuerdo.

"No tenemos el privilegio de descansar. Las protestas son importantes", ha declarado frente a los manifestantes el antiguo rehén Gadi Mozes, de 80 años, entregado por las milicias gazatíes en enero en el marco del último acuerdo de alto el fuego. "Salid a la calle en cualquier sitio en el que estéis en el que podáis tener influencia", ha añadido.

Mozes ha afirmado que por primera vez desde su liberación tiene esperanzas de un acuerdo. "Si las dos partes aceptan los dictados del presidente (Donald) Trump será el momento de un alto el fuego y de centrarse en la vuelta de todos los rehenes y en poner fin a la guerra", ha argumentado en declaraciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Otro de los participantes, Yotam Kipnis, quien perdió a sus padres en el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023, ha defendido también el acuerdo. "Nada me los devolverá, pero aún hay mucho que se puede salvar. Si se puede, nuestro deber es salvarlo con un acuerdo", ha apuntado. "Tiene que haber paz entre nosotros y los palestinos porque tiene que suceder. La única cuestión es cuánta (sangre) se derramará hasta que pase", ha añadido.

También ha asistido la copresidenta del grupo de izquierda israelí-palestino Standing Together, Rula Daud. "Nosotros, los ciudadanos árabes palestinos de Isarel, nos sumamos a la demanda del fin de la guerra no solo porque no creemos en el Gobierno, sino porque es una guerra injusta contra nuestro propio pueblo", ha señalado.

Una de las activistas que ha leído los nombres de los rehenes aún retenidos, Mali Darwish, ha asegurado que es "optimista" y que "esta será la última vez que leeré los nombres" en las manifestaciones semanales de los sábados.

Netanyahu espera la liberación de los rehenes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha comparecido este sábado en un breve vídeo en el que ha asegurado que espera que todos los rehenes israelíes retenidos por las milicias gazatíes sean entregados en cuestión de días.

"Espero que, con ayuda de Dios, en los próximos días, incluso durante la festividad del Sukkot, podamos anunciar el regreso de todos los rehenes, los vivos y los asesinados, de una sola vez, con las Fuerzas de Defensa de Israel aún profundamente desplegadas en Gaza", ha afirmado Netanyahu. La festividad judía del Sukkot comienza en la tarde de este lunes y dura una semana.

El líder israelí ha aprovechado para criticar a todos los dirigentes que alegaron que era imposible que volvieran los rehenes sin una retirada total de Gaza y ha recordado que hasta el momento han logrado recuperar a 207 rehenes. "Pero nunca me rendí por el resto de los rehenes y jamás he renunciado al resto de objetivos de la guerra", ha recalcado.

Netanyahu ha puesto en valor la coordinación de esta "iniciativa diplomática" con el presidente estadounidense, Donald Trump, para "dar la vuelta a la situación" y en particular ha mencionado los bombardeos estadounidenses sobre Irán. "En lugar de un Israel aislado, habrá un Hamás aislado", ha sentenciado.