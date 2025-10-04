Redacción Galicia Europa Press 04 OCT 2025 - 17:54h.

Marcha contra la asistencia del ex primer ministro israelí Ehud Olmert a un foro internacional en A Toxa, Pontevedra

España se echa a la calle contra el genocidio israelí en Gaza, en directo | Miles de personas recorren Barcelona para apoyar al pueblo palestino

PontevedraVarios centenares de personas, convocados por la Coordinadora Galega de Solidaridade con Palestina, han protestado este 4 de octubre en la isla de Toxa (Pontevedra). Sobre todo, por la presencia del ex primer ministro israelí Ehud Olmert en un foro internacional celebrado allí.

Sumándose así a la oleada de manifestaciones contra Israel, entre 500 y 700 personas (según cifras de la Policía Local), han rechazado que invitasen al político por su implicación en antiguos ataques a Gaza cuando ocupaba el citado cargo.

Mientras se intenta parar la guerra, en el municipio pontevedrés se organizó el encuentro Foro La Toja Vínculo Atlántico, enfocado en la defensa de la democracia liberal y donde también estuvo el activista palestino en Jerusalén Samer Abdelrazzak Sinijlawi.

Tras arrancar la marcha al grito de 'Netanyahu asesino' y 'Que viva la resistencia del pueblo palestino', los manifestantes, entre los que se encontraba el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, recorrieron la rúa Castelao, en O Grove.

Luego, se dirigieron hacia la entrada del puente que conecta la localidad con la isla. Ante un gran despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, colocaron en esa pasarela vallas entre carril y carril hasta cruzar al otro lado.

Al mismo tiempo, gritaron cánticos como 'Israel asesina, Europa patrocina' o 'No es una guerra, es un genocidio', entre otros, para, acto seguido, seguir la marcha hacia la zona del Gran Hotel.

"Terrible provocación" tras los bombardeos a Gaza

Los convocantes de la protesta consideran una "terrible provocación" invitar a una persona que "fue parte de este proyecto sionista". Ya que, según han aseverado, en su etapa como primer ministro "fue responsable de la operación 'Plomo Fundido', que implicó 22 días consecutivos de bombardeos en Gaza".

Lanzada entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009, alrededor de 1.400 palestinos murieron en la Franja de Gaza a manos del ejército israelí. Por otro lado, en la marcha ha participado la Mesa Por La Normalización Lingüística.

Además de mostrar su repulsa por la presencia de Ehud Olmert en el foro, un año más ha denunciado la deturpación de topónimo 'A Toxa'. El presidente de la entidad en defensa de la lengua gallega, Marcos Maceira, ha relatado que eso también hace parte de "la eliminación de la identidad palestina que el Estado de Israel desarrolla desde su fundación".