Los rehenes en manos de Hamás podrían estar a punto de ver la luz tras dos años de cautiverio
Los rehenes en manos de Hamás estarían a punto de ver la luz
Benjamin Netanyahu no continuará con el resto del plan de paz hasta que Hamás libere a todos los rehenes israelíes
Egipto será las próximas horas el escenario donde se debe construir la paz entre Israel y Hamás, con la presencia de Estados Unidos. Será en la ciudad de El Cairo, donde ya empiezan a llegar las delegaciones. Todas las partes tendrán que poner de su parte para poner fin a la guerra en Gaza y conseguir un alto el fuego permanente.
Los rehenes en manos de Hamás están a punto de ver la luz, cuando está a punto de cumplirse el segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre.
Benjamín Netanyahu recalca que va a desarmar a Hamás
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mostraba anoche su confianza en una pronta liberación, aunque recalcaba que se va a desarmar a Hamás y a desmilitarizar Gaza, bien mediante el plan de Trump o por la vía militar.
De momento, se apuesta por la primera opción con el envío a Egipto de delegaciones de Israel y Hamás y de Estados Unidos y Catar como mediadores para concretar un alto el fuego permanente en la franja. El primer asunto es el intercambio de los 48 rehenes israelíes, de los que solo 20 están vivos, por 250 presos palestinos.
A partir de ahí, el recorrido no no se presenta fácil, por la presión de los socios más ultras del gobierno de Netanyahu y por el recelo de Hamás a algunos puntos del plan. Según la propuesta de Trump, en el futuro gobierno de Gaza, supervisado por Washington, no tendrá cabida Hamás.