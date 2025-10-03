José Javier Oses Carrasco, conocido como “Jotas”, e Itziar Moreno Martínez, alias “Hodei” tienen un amplio historia terrorista en el seno de ETA

Entre los cerca de cincuenta activistas españoles que Israel retuvo tras interceptar la flotilla propalestina viajaban dos personas con pasado en la organización ETA: José Javier Oses Carrasco, conocido como “Jotas”, e Itziar Moreno Martínez, alias “Hodei”. Ambos cuentan con antecedentes por delitos vinculados a la actividad armada y a la logística de la banda, y mantienen un historial de implicación en movilizaciones de carácter político que, en distintos momentos, les acercaron a la causa palestina [1][3].

José Javier Oses Carrasco saltó a la esfera pública por primera vez por condenas menores en su juventud y posteriormente por su participación en acciones de kale borroka y en el aparato logístico de ETA. Fue detenido en distintas ocasiones por la Justicia española y, tras un periodo en prisión, las investigaciones le relacionaron con redes de apoyo internacional.

Vinculación con los grupos radicales palestinos

En 2007 las autoridades señalaron que había sido retenido por la policía israelí en un control fronterizo por su presunta vinculación con grupos radicales palestinos cuando formaba parte de una brigada enviada por una organización de la izquierda abertzale. Tras pasar varios años en prisiones de España y Francia, donde fue condenado por asociación criminal con fines terroristas, fue entregado a España en 2018 y quedó en libertad en 2019.

Su vinculación con la causa palestina, según fuentes judiciales y policiales, se había materializado antes en desplazamientos y en la difusión de material de apoyo a la lucha palestina.

Según El Diario Vasco, Oses Carrasco "fue retenido por las fuerzas de seguridad israelíes en un control fronterizo e interrogado durante cuatro horas. La Policía le ocupó diverso material como carteles y pegatinas, cámaras digitales y teléfonos móviles. En las fechas en las que se produjo la visita de Askapena apareció en el muro de seguridad que separa Israel de Cisjordania una pintada de gran tamaño a favor de ETA. En el grafiti, escrito en árabe y euskera, se compara la lucha del pueblo palestino con la del pueblo vasco".

Itziar Moreno, por su parte, fue incluida en listados policiales como integrante de comandos de ETA y estuvo implicada en atentados con explosivos y en un episodio de disparos durante una huida ante un control policial, hechos por los que fue condenada a 15 años por el intento de asesinato de un gendarme durante su detención en Francia.

Había sido arrestada en territorio galo y, tras cumplir parte de su condena y ser entregada a España en 2022, quedó en libertad meses después. Su perfil combina la militancia armada pasada con una trayectoria que, al menos en algunas ocasiones, la situó en iniciativas internacionales de apoyo a causas afines a su ideario.

Ambos fueron identificados entre los españoles a bordo de la flotilla cuando las fuerzas israelíes interceptaron y retuvieron la embarcación; en el caso de Oses ya constan detenciones anteriores por parte de Israel relacionadas con controles fronterizos. Por el momento, las gestiones sobre su repatriación y situación procesal tras la retención se manejan por las autoridades locales.

Asistencia consular a los españoles

Una delegación diplomática española ha acudido a la prisión israelí de Saharonim, a la que han sido desplazados ciudadanos españoles que iban a bordo de la Flotilla Goblal Sumud, para prestarles asistencia consular, según ha podido constatar EFE este viernes.

La cárcel está situada en el desierto del Neguev del sur de Israel, junto al pueblo de Kziot y pegada a la frontera con Egipto.

Allí, según ha informado este viernes un funcionario penitenciario, se encuentran los alrededor de 450 integrantes de la flotilla que fueron detenidos por Israel. Otros cuatro miembros de la flotilla, políticos italianos han sido deportados vía aérea.