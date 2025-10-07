Antonio Rodríguez 07 OCT 2025 - 20:34h.

Donald Trump y Greta Thunberg protagonizan un cruce de acusaciones públicas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y la activista Greta Thunberg son los protagonistas de un baile cruzado de declaraciones del que está pendiente todo el planeta.

Todo comenzó cuando Greta Thunberg fue rescatada y llegó a Atenas sana y salva tras su participación como miembro de la Flotilla. Aquí, Donald Trump no se mordió la lengua desde la Casa Blanca y la tildó de ser una "alborotadora". Además, el americano añadió que Greta "tiene un problema a la hora de gestionar la ira”.

“Creo que debería ver a un médico”, manifestó Trump, que ante la atenta mirada de su equipo, sententió: "Ya no habla del medio ambiente, ahora está en estas cosas”. “Si la ves, es una persona joven y está tan enfadada y tan loca”, sentenció.

Sin embargo, estas palabras no se iban a quedar ahí y Greta Thunberg respondió con un tono irónico al líder de Estado Unidos mediante una publicación en redes, agradeciendo los “halagos hacia su personalidad” y su “preocupación” por su salud mental”.

“Agradecería cualquier recomendación que pueda tener para lidiar con estos supuestos ‘problemas de control de la ira’, ya que, a juzgar por tu impresionante trayectoria, parece que tú también los padeces”, sentenció Greta.

La publicación de la activista Greta Thunberg no ha quedado en el olvido para Trump, quien desde el Despacho Oval le ha dedicado unas palabras: "Ella es solo una alborotadora, ¿sabes? Ya no le interesa el medio ambiente".

"Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora", sentenció Trump al volver a ser preguntado por la activista Greta Thunberg.